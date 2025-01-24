美國隊長拜蛇年「台灣粉絲專屬獨家問候」　紅浩克、天神族現身

記者蕭采薇／台北報導

漫威電影宇宙最新驚喜鉅作《美國隊長：無畏新世界》，將農曆新年後上檔。搶在年前，新任「美國隊長」也驚喜祝賀蛇年快樂，獻給台灣粉絲專屬獨家問候。同時，拍攝幕後祕辛也隨之公開，大談拍攝心得。

▲美國隊長暨「前獵鷹」安東尼麥基祝大家「蛇年新年快樂」。（圖／翻攝自YouTube／MarvelTW）



飾演二代美國隊長暨「前獵鷹」山姆威爾森的安東尼麥基一開場便祝大家「蛇年新年快樂」，他也預告粉絲期待已久的《美國隊長：無畏新世界》將在農曆新年後震撼登場，並迫不及待想讓大家看到危機四伏的全新劇情，並呼籲影迷們：「一定要搶到好座位！」

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首度曝光的拍攝幕後祕辛，新任美國隊長的演員安東尼麥基更是分享他的心路歷程，他表示接下這個重責大任可是人生大事，更說：「每天我都面帶笑容地來到片場，因為這可是在拍《美國隊長》！」

▲《美國隊長：無畏新世界》美國隊長對抗紅浩克。（圖／漫威影業提供）

漫威影業總裁並身兼本片製片的凱文費吉更興奮表示：「哈里遜福特出演羅斯總統，這根本是美夢成真」好萊塢資深重量級巨星「福伯」哈里遜福特也回應：「我看到許多參演漫威電影的演員都非常享受拍片，我就想，或許我也來拍一部吧！」

▲美國隊長與天神族「提亞穆特」。（圖／漫威影業提供）

今日公開的國際版海報更揭露更完整的英雄及反派卡司，美國隊長如虎添翼，正面對決紅浩克，讓新片充滿著諜報及大型動作場面的磅礡氣勢。此外，特殊版本海報也同時集結大公開，包括美隊與紅浩克的IMAX海報、美隊衝上雲霄對比沉在海中的天神族「提亞穆特」的杜比影院海報等，預告久違的角色將現身，《美國隊長：無畏新世界》將於2月12日全台上映。