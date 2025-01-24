被中居正廣伸狼爪！　受害女發聲「努力恢復中」竟遭圍剿

記者劉宛欣／綜合報導

日本男星中居正廣與富士電視台女員工爆發桃色糾紛，進而扯出電視台長年安排女主播「性朝貢」的黑幕，震驚社會更引發國際關注。近日，受害女性再度透過律師公開發聲，表達她正在努力以自己的方式恢復日常，同時希望能成為與她有相似經歷的女性的支持力量，律師團隊也強調會盡全力支持受害女性。

▲中居正廣事件的受害女性透過律師發聲。（圖／翻攝自X）

根據日媒報導，律師指出受害女性正在朝著自己的目標前進，希望能為更多經歷過類似事件的人帶來希望。對於中居正廣的引退宣佈，律師則表示不便對受害女性的心情做出回應或評論。

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中居正廣被爆出涉及性醜聞，據傳受害者為富士電視台的一名女主播，並且有消息指出中居正廣支付9000萬日圓（約1882萬台幣）達成和解。雖然中居正廣承認了事件，但卻強調將繼續演藝工作，引發輿論批評。

▲中居正廣昨日宣布引退。（圖／翻攝自X）

隨後，富士電視台社長港浩一召開記者會，表明會查明真相，仍未能平息風波，反而進一步激化了矛盾，最終導致多家贊助商撤下廣告，與中居正廣全面切割。一系列的處理不當使得他在演藝圈的形象一落千丈，最終於23日宣布引退。

此次宣布引退的消息讓中居正廣眾多粉絲感到震驚和不捨，有部分粉絲在社群上表達不滿，質疑受害者收了錢還不放過他，留言如「還我中居正廣」、「已經和解為何還要引退」等。