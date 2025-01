王一博擺脫「絕望文盲」稱號！　流利英文口說片被讚：很好聽

記者劉宛欣/綜合報導

中國大陸男星王一博是中韓合作男團男團UNIQ出身,2019年與肖戰合作《陳情令》後爆紅,成為頂流人氣明星。最近,他在一檔節目中,特地以英文進行自我介紹,為故鄉洛陽代言,吸引了不少觀眾的目光。這段英文獨白無論是咬字清晰、口音準確,還是語速得當,都讓觀眾眼前一亮,獲得了許多網友的稱讚。

▲王一博近日用英文介紹家鄉洛陽的影片引起熱議。(圖/翻攝自王一博微博)

《河南日報》的社群上近日也發布了影片,影片中可以看到王一博在節目中的英文獨白以及洛陽的美景。他說道「I want to leave the city lights behind, Go deep into nature (我想擺脫城市的燈光,深入大自然)」,內容令人動容,也展現了他流利的英文能力。網友們對此表示驚嘆「誰還敢說他是文盲」、「好好聽」,馬上就打臉了大眾的質疑及陸媒過去批評他「絕望的文盲」一事。

▲王一博過去曾被官媒批評是「絕望的文盲」。(圖/翻攝自王一博微博)

事實上,王一博在過去也曾展示過自己流利的語言能力。在綜藝節目《天天向上》中,他就用流利的英文和韓語與他人溝通,而在《這就是街舞》節目中,他與外國舞者用英文交流也絲毫不成問題,不少粉絲在他當時被批評為文盲時,都跳出來護航表示,「王一博絕對不是文盲,而是一位語言能力出色的藝人」。

