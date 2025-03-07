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INFINITE成種經紀訴訟長久戰！　隊長聖圭悄遞「鉅額現金」給幫助

記者張筱涵／綜合報導

韓團INFINITE迎來出道15週年，日前宣布以完整體回歸樂壇，並於6日出演YouTube節目《在朋友》第四季，成為首集嘉賓。節目中，成員們分享了團隊經營模式、為了團體活動放棄個人機會的故事，而隊長金聖圭更默默資助成員官司費用，展現隊內深厚情誼。

成種去年因合約糾紛的關係，和公司展開長期訴訟戰，在《在朋友4》中，他提到有件事情一定想要講，就是隊長金聖圭的暖心義舉。他提到因為訴訟時間比想像中久，律師費成了不小的負擔，有一天被聖圭叫到練舞室：「他給了我一筆現金，要幫我出點打官司的費用。」成烈在旁補充聖圭為了減輕成種負擔，給了鉅款的幫助。

李成鍾感動表示：「這是我第一次從隊友那裡收到錢，當下真的不知道該不該收。」他更強調：「金額大小不是重點，而是他一直在關心我，這讓我非常感謝，能有聖圭哥當隊長真的很幸福。」

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▲▼INFINITE。（圖／翻攝自YouTube／재친구(Jae friends) | ST7）

▲聖圭給成種鉅額現金，希望能幫上對方打官司。（圖／翻攝自YouTube／재친구(Jae friends) | ST7）

INFINITE多年來不僅各自發展個人事業，仍堅持以完整體活動，對此，主持人金在中好奇問道：「你們應該有些不想放棄的個人機會吧？」沒想到成員們異口同聲回答：「我們基本上都放下了個人想法。」

尤其南優鉉特別提到隊內的演員L（金明洙），曾為了團體放棄不少戲劇邀約，「明洙推掉了很多很好的機會。」當金在中詢問：「是因為INFINITE的活動才放棄的嗎？」南優鉉則坦言：「真的！不只是戲劇，還有電影、綜藝節目，我們都覺得很對不起明洙。」

▲▼INFINITE。（圖／翻攝自YouTube／재친구(Jae friends) | ST7）

▲L為了INFINITE活動推掉許多戲約和工作。（圖／翻攝自YouTube／재친구(Jae friends) | ST7）

INFINITE近年成立了專為團體運營的公司，南優鉉透露：「我們的分潤比例是9:1。」讓金在中驚訝直呼：「這樣公司根本賺不到錢吧？」金聖圭則補充：「公司除了營運收益，還有身為藝人獲得的額外收入，所以通常會讓成員們拿到更多。」

談及公司福利，張東雨也透露：「我們的休息區還有按摩椅，練習室內甚至有樂團合奏室！」展現INFINITE對自家公司經營的用心。

▲▼INFINITE。（圖／翻攝自YouTube／재친구(Jae friends) | ST7）

▲INFINITE活動收益和公司是9比1。（圖／翻攝自YouTube／재친구(Jae friends) | ST7）

INFINITE的完整體回歸不僅展現了對團隊的堅定信念，更讓粉絲見證了他們之間的深厚羈絆。目前INFINITE已發行第八張迷你專輯《LIKE INFINITE》，並於6日帶來首次主打曲〈Dangerous〉的表演。

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INFINITE, 成種, 聖圭

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