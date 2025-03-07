Threads流量王江莉錦！　劉至翰頻被點名笑回：種馬已過世 114／3／6

記者張筱涵／綜合報導

社群平台Threads近日出現一位署名「江莉錦」的帳號，頻頻發文提到劉至翰，發文內容用詞怪異、語法不通卻意外爆紅，吸引大批網友模仿，甚至掀起一波「江莉錦體」熱潮。而演員劉至翰也因為同名的關係不停被點名，幽默拍片回應再掀討論。

▲劉至翰（中）近期忙於拍攝《好運來》。（圖／翻攝自Instagram／liuchihhan0204）



「江莉錦」大約從今年1月開始發文，剛開始主要發星座相關的內容，到後來逐漸提及人名，特別是劉至翰的名字頻頻出現，像是「劉至翰娶了林氏，還想要江莉錦」、「劉至翰討江莉錦客兄，要江莉錦戴綠帽的明星114/3/5」、「劉至翰穿我天蝎黑色試看看，我是11月的江莉錦，你過世」、「因為你劉至翰一直種馬，拜」、「劉至翰，我沒交往你，別佔有我，江莉錦敬上」等讓人摸不著頭緒，但又覺得有些趣味的句子。

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劉至翰也有聞江莉錦體，陸續發文表示「這應該叫醫師還是應該叫保全啊？」、「我真的覺得大家都好可愛，很善意的使用莉錦的文法來表現自己，很瘋但真的很可愛，種馬已過世 114/3/6」、「那個⋯今天的直播，謝謝來拈香的莉錦們！我被你們占有了，每個都漂亮到我過世，龍山寺四不四」。

▲江莉錦發文常提到劉至翰。（圖／翻攝自Threads）



不只如此，劉至翰6日錄製影片，對著鏡頭笑說：「江莉錦，找我膩？歡迎收看民視八點檔《好運來》，來佔有我喔～喔～」更親自回應江莉錦帳號貼文：「那個……要確捏……我整個莫名其妙……！不過，看大家笑得很開心。」

▲劉至翰回應江莉錦。（圖／翻攝自Threads／liuchihhan0204）



隨著討論持續延燒，還有網友改編伍佰名曲，創作出一首〈11月的江莉錦〉，歌詞靈感取自江莉錦的發文，讓網友笑翻。劉至翰看到後，也特地留下六個Rock手勢的表情符號，展現超高幽默感。

▼網友創作〈11月的江莉錦〉。（影片／取自Threads／sssutaii，如遭刪除請見諒）



網友紛紛留言：「至翰，希望你自重」、「這次你真的佔有錯人了」、「至翰怎麼可以這樣？！」甚至開始用「江莉錦體」回應他：「我、喜歡你，帥；劉至翰」，對此，劉至翰也跟著回應：「謝謝，我也，喜歡妳。」