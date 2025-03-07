修杰楷笑迎42歲：今年沒唱歌不用擔心！　去年KTV慶生爆鬥毆衝突

記者陳芊秀／綜合報導

男星修杰楷於3月6日迎接42歲生日，透過社群平台分享感言與慶生照。他感性寫下「有什麼想做的事情就用盡力氣去做」，更把家人形容成「女團」，說道「謝謝我們家的女子團體，你們就是我很重要的動力」。

▲修杰楷42歲慶生發文。（圖／翻攝自IG）

照片中，修杰楷手持一瓶香檳與一個點燃蠟燭的小蛋糕，穿著輕便的運動服，滿面笑容。他在發文中表達了對親友及粉絲的感謝：「感謝各路好友的祝福，人都收到了！」並感性地表示：「40有2的年紀，真要許些願望，還是希望所有人都能珍惜每一天的時光，用力地去擁抱自己，有什麼想做的事情就用盡力氣去做！」

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修杰楷同時感謝家人、朋友與工作夥伴，特別提到家庭是他的重要動力：「謝謝我們家的女子團體，你們就是我很重要的動力，我愛你們。」雖然生日當天忙於工作，但他心懷感恩：「今年生日雖然在工作中度過，不過心中滿是感謝與感恩。」最後，他在Hashtag特別強調：「今年沒有去唱歌，不用擔心！」

▲修杰楷限動放閃賈靜雯。（圖／翻攝自IG）

而修杰楷強調今年沒唱歌，是因為去年（2024）與好友去KTV唱歌慶生，不料發生鬥毆衝突，王柏傑、設計師Sam（小鬼妹婿）與統促黨成員陳亞豪、羅羣升爆發肢體衝突，，事發後雙方都沒提告，不過警方都依違反《社會秩序維護法》送辦。他幽默強調沒去唱歌，限動轉發收到好友的祝福，老婆賈靜雯更放出兩張甜蜜合照，閃瞎一票粉絲。

▲修杰楷去年慶生與王柏傑去KTV發生衝突事件，今年慶生沒去唱歌，王柏傑曬聚會合照送祝福。（圖／翻攝自IG）