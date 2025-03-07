陳喬恩反擊大陸酸民！力挺1台灣美食「沒見過會不會是你的問題」

記者陳芊秀／綜合報導

女星陳喬恩在大陸擁有高人氣，一舉一動時常引發關注和議論，近日直球回應變胖話題，昨日（6）發文提及愛吃雞佛，會被人大作文章，為此再發聲：「其實有時候你沒見過，會不會是你的問題呢……。」

▲陳喬恩愛吃雞佛被酸民揶揄。（圖／翻攝自微博）

陳喬恩表示，每次提到愛吃雞佛（雞睪丸）這件事，總有人感到驚訝甚至驚嚇，甚至被奇妙的口吻揶揄，但每次見到這些大驚小怪的人，都讓自己啼笑皆非。她大方說明，在自己的家鄉，雞佛是一道非常常見的食物，許多夜市和熱炒店都有這道菜，但羊睪丸在台灣似乎沒有。她最後寫道：「當然不是每個人都喜歡，就像我也不喜歡吃任何水果一樣，所以……，其實有時候你沒見過，會不會是你的問題呢，親，去看看看世界吧。」她還加上笑臉與飛機表情符號。

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▲陳喬恩發文。（圖／翻攝自微博）

同時陳喬恩也曬出雞佛的料理照，一碗公有滿滿雞佛，還有自己過去主持節目時的發言，我打小的時候都特別愛吃睪丸」。

▲陳喬恩曬出雞佛料理照，更PO出自己曾在節目中說愛吃雞睪丸的截圖。（圖／翻攝自微博）

陳喬恩發文回應自己愛吃雞佛一事，引發網友熱烈討論。有網友力挺她的飲食選擇，「想吃什麼就吃什麼，不用在意別人的眼光」，也有人幽默回應「哈哈哈我也喜歡雞佛和豬腦！隨我了～」，更有人幫嗆酸民「骯髒的人，整個世界都是黑暗的，他們看不清世界的，姐咱們開心就好，不要在意其他眼光，免得髒了自己眼睛」。另外也有網友表示「難道不能像愛狗一樣愛雞嗎？雞的命也是命」、「感覺挺愛懟人的」。而她直率態度，也深獲粉絲支持。