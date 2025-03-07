ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

陳喬恩反擊大陸酸民！力挺1台灣美食「沒見過會不會是你的問題」

記者陳芊秀／綜合報導

女星陳喬恩在大陸擁有高人氣，一舉一動時常引發關注和議論，近日直球回應變胖話題，昨日（6）發文提及愛吃雞佛，會被人大作文章，為此再發聲：「其實有時候你沒見過，會不會是你的問題呢……。」

▲▼陳喬恩愛吃雞佛被酸民揶揄。（圖／翻攝自微博）

▲陳喬恩愛吃雞佛被酸民揶揄。（圖／翻攝自微博）

陳喬恩表示，每次提到愛吃雞佛（雞睪丸）這件事，總有人感到驚訝甚至驚嚇，甚至被奇妙的口吻揶揄，但每次見到這些大驚小怪的人，都讓自己啼笑皆非。她大方說明，在自己的家鄉，雞佛是一道非常常見的食物，許多夜市和熱炒店都有這道菜，但羊睪丸在台灣似乎沒有。她最後寫道：「當然不是每個人都喜歡，就像我也不喜歡吃任何水果一樣，所以……，其實有時候你沒見過，會不會是你的問題呢，親，去看看看世界吧。」她還加上笑臉與飛機表情符號。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼陳喬恩愛吃雞佛被酸民揶揄。（圖／翻攝自微博）

▲陳喬恩發文。（圖／翻攝自微博）

同時陳喬恩也曬出雞佛的料理照，一碗公有滿滿雞佛，還有自己過去主持節目時的發言，我打小的時候都特別愛吃睪丸」。

▲▼陳喬恩愛吃雞佛被酸民揶揄。（圖／翻攝自微博）

▲▼陳喬恩愛吃雞佛被酸民揶揄。（圖／翻攝自微博）

▲陳喬恩曬出雞佛料理照，更PO出自己曾在節目中說愛吃雞睪丸的截圖。（圖／翻攝自微博）

陳喬恩發文回應自己愛吃雞佛一事，引發網友熱烈討論。有網友力挺她的飲食選擇，「想吃什麼就吃什麼，不用在意別人的眼光」，也有人幽默回應「哈哈哈我也喜歡雞佛和豬腦！隨我了～」，更有人幫嗆酸民「骯髒的人，整個世界都是黑暗的，他們看不清世界的，姐咱們開心就好，不要在意其他眼光，免得髒了自己眼睛」。另外也有網友表示「難道不能像愛狗一樣愛雞嗎？雞的命也是命」、「感覺挺愛懟人的」。而她直率態度，也深獲粉絲支持。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【打頭陣抽中籤王！】23支僅1支海軍陸戰隊竟然幸運抽中XD

推薦閱讀

大S 4.6億豪宅「每月須還百萬房貸」！　具俊曄一肩扛下...遺產內幕曝光

大S 4.6億豪宅「每月須還百萬房貸」！　具俊曄一肩扛下...遺產內幕曝光

王大陸被爆中二病　未出道就靠爸「使喚人」坐等吃便當

王大陸被爆中二病　未出道就靠爸「使喚人」坐等吃便當

遭控強聞下體！薔薔開撕NanaQ「還原拍片內幕」　不忍了：到底什麽心態

遭控強聞下體！薔薔開撕NanaQ「還原拍片內幕」　不忍了：到底什麽心態

前資生堂千金不忍了！生5胎「肚皮撐出妊娠紋」挨轟噁心…宣布動手術

前資生堂千金不忍了！生5胎「肚皮撐出妊娠紋」挨轟噁心…宣布動手術

周予天曝「一天喝8瓶牛奶」　兩個月後驚人變化曝「媽媽都認不出」

周予天曝「一天喝8瓶牛奶」　兩個月後驚人變化曝「媽媽都認不出」

林辰唏談15年開放式關係！　當年酒醒導演家主動：就想打一炮再走

林辰唏談15年開放式關係！　當年酒醒導演家主動：就想打一炮再走

42歲阿本曬「同學合照」反差超驚人！　對比嚇壞網：你吃小朋友嗎

42歲阿本曬「同學合照」反差超驚人！　對比嚇壞網：你吃小朋友嗎

韓女星突宣布「喜嫁17年好友」！　甜曝：我們就像初戀

韓女星突宣布「喜嫁17年好友」！　甜曝：我們就像初戀

孟耿如PO「英文家教遭疑業配」　廠商切割喊非代言人：沒有合作！

孟耿如PO「英文家教遭疑業配」　廠商切割喊非代言人：沒有合作！

NanaQ遭薔薔反咬性騷擾！「拉手貼奶」闖更衣間看裸體：妳身材真好

NanaQ遭薔薔反咬性騷擾！「拉手貼奶」闖更衣間看裸體：妳身材真好

館長SWAG首戰「硬不起來」原因曝！　女優當面玩跳X...臉秒紅：我的第一次

館長SWAG首戰「硬不起來」原因曝！　女優當面玩跳X...臉秒紅：我的第一次

修杰楷、孫志浩同天生日　梧桐妹懂事PO合照送祝福

修杰楷、孫志浩同天生日　梧桐妹懂事PO合照送祝福

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

大S 4.6億豪宅「每月須還百萬房貸」！　具俊曄一肩扛下...遺產內幕曝光

王大陸被爆中二病　未出道就靠爸「使喚人」坐等吃便當

遭控強聞下體！薔薔開撕NanaQ「還原拍片內幕」　不忍了：到底什麽心態

前資生堂千金不忍了！生5胎「肚皮撐出妊娠紋」挨轟噁心…宣布動手術

周予天曝「一天喝8瓶牛奶」　兩個月後驚人變化曝「媽媽都認不出」

林辰唏談15年開放式關係！　當年酒醒導演家主動：就想打一炮再走

42歲阿本曬「同學合照」反差超驚人！　對比嚇壞網：你吃小朋友嗎

韓女星突宣布「喜嫁17年好友」！　甜曝：我們就像初戀

孟耿如PO「英文家教遭疑業配」　廠商切割喊非代言人：沒有合作！

NanaQ遭薔薔反咬性騷擾！「拉手貼奶」闖更衣間看裸體：妳身材真好

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

陳喬恩

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 快訊／陳沂被起訴首發聲！17字網解讀「戰力滿滿」律師李怡貞表態
  2. 撂3小弟痛毆司機！小阿俊稱「不認識王大陸」　打人過程全說了
  3. 明星勻稱緊緻好身材只羨慕就輸了！上腳NB科技跑鞋「Rebel v4」跟著傅孟柏、袁澧林跑步趣
  4. 快訊／陳沂被起訴！　轉載「女人大律師」圖卡侵害著作權
  5. 陳喬恩反擊大陸酸民！力挺1台灣美食「沒見過會不會是你的問題」
  6. INFINITE成種經紀訴訟長久戰！　隊長聖圭悄遞「鉅額現金」給幫助
  7. 西島秀俊無預警訪台！　曬桃園機場照…台粉洗版留言：終於等到你
  8. 小孟老師／3月7日星座運勢　 巨蟹人氣攀升「優惠中獎率高」
  9. Threads流量王江莉錦！　劉至翰頻被點名笑回：種馬已過世 114／3／6
  10. 修杰楷笑迎42歲：今年沒唱歌不用擔心！　去年KTV慶生爆鬥毆衝突

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366