前資生堂千金不忍了！生5胎「肚皮撐出妊娠紋」挨轟噁心…宣布動手術

記者蔡琛儀／綜合報導

前「資生堂千金」女星李宓不僅是北一女、台大高材生，2021年結婚的她目前更是5寶媽，近期她在社群平台曬出多張泳裝美照，對於肚子上明顯的妊娠紋毫不掩飾，相當大方看待，引發熱烈討論，昨天李宓發文，表示為了漂亮和工作需要，決定要動手術處理。

▲李宓先前泳裝照引發熱烈討論。（圖／翻攝李宓臉書）

她發文表示：「最近我的新聞實在是太多了，每個人都說有看到我的肚子！很感謝網友誇獎我當母親很偉大，肚子很美～但還是很多網友批評我的肚子醜死了噁心⋯」影片中她也坦言，看到這些網友說：「肚子怎麼這麼醜」、「看起來很噁心」，讓她多少還是有點在意。

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她解釋：「其實妊娠紋跟腹直肌分離對產後媽媽來說是很正常的，但為了穿衣服好看跟工作需要，我決定來動手術了！」而她也預告，之後的體態改造計畫會陸續公布，請粉絲可以好好期待一下。粉絲也紛紛安慰她：「不噁心，覺得你好真實！」

▲李宓對於自己的妊娠紋相當大方看待。（圖／翻攝李宓臉書）

其實李宓去年11月就曾發文，坦言在生下雙胞胎女兒以後，肚皮就變得「又鬆又凸」，並說之前第一次生雙胞胎兒子時，由於在34週早產，並未留下妊娠紋，第三胎則因為是一胎，過程比較輕鬆，肚子在產後1到2週就恢復平坦，這次是雙胞胎女兒，又撐到足月37週，「其中一個很可怕的副作用就是肚子被撐得超大，產後完全大走樣回不去。」