孟耿如PO「英文家教遭疑業配」　廠商切割喊非代言人：沒有合作！

記者王靖淳／綜合報導

藝人黃子佼2023年捲入性騷擾風波，涉無故持有35人共2259個兒少性影像檔案，已鮮少公開露面，連帶影響老婆孟耿如的社群動向，最近才在臉書發文分享使用家教平台上英文的她，遭部分網友質疑是在幫廠商發「業配文」。為此，廠商發聲切割了。

▲孟耿如最近發文分享上英文家教的心得。（圖／翻攝自Facebook／孟耿如）

孟耿如分享，她已經學英文半年的時間，同時也透露，自己的目的是希望能自在地用英文唸單字給女兒聽，避免未來在語言上產生隔閡，所以後來就上網隨便找了一間聽過的線上家教報名。她坦言，自己第一堂上課時的模樣簡直慘不忍睹，不過如今她已能用英文與老師分享日常生活，讓她覺得很有成就感。最後，孟耿如在文末附上業務窗口的聯絡資訊，推薦給有興趣的網友們。

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▲廠商發文切割孟耿如。（圖／翻攝自Facebook／TutorABC）

貼文曝光後，吸引兩派網友留言討論，有人稱讚孟耿如的勤學精神，不過也有人懷疑她是在業配。為此，廠商發布聲明，「她並非我們的代言人，也與公司沒有商業合作。」聲明指出，孟耿如確實是其平台的學員，對於她在社群分享學習經歷表示尊重，並強調孟耿如只是普通用戶，並非代言人，且和公司也沒有商業上的合作。