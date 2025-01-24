金鐘男星整張臉莫名「紅腫成4D」　拍戲緊急暫停…就醫後病因曝光

記者黃庠棻／台北報導

實力派演員鍾承翰曾演出《一把青》、《最佳利益》、《無罪推定》等台劇，2014年曾憑藉《刺蝟男孩》入圍第49屆金鐘獎「戲劇節目男主角獎」，近日主演的作品《火車來去》即將在2月2日上檔，他也在訪問時透露拍戲的辛苦過程。

▲鍾承翰出席《火車來去》首播記者會。（圖／記者黃克翔攝）

《火車來去》昨（23）日舉辦首映記者會，主演群安心亞、鍾承翰、許孟哲、石知田、侯彥西、張育綺一同接受訪問時，鍾承翰透露該片在台南郊區拍攝，他跟侯彥西有不少進入樹林探索的鏡頭，某一次拍完樹林戲碼的隔天，發現太陽穴開始出現紅腫發炎。

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▲鍾承翰出席《火車來去》首播記者會。（圖／記者黃克翔攝）

雖然皮膚莫名出現不適，鍾承翰仍舊敬業上陣，直到發現臉蛋上的紅腫多到化妝遮瑕都蓋不住，才暫時停止了拍攝，後續紅腫越來越嚴重，擴散到了全臉，笑說雖然沒有腫得像豬頭，但臉已經變成「4D」，接著翻出手機裡的受傷照給在場所有人看。

▲鍾承翰曬出臉蛋紅腫照。（圖／記者姜國輝攝）

最後，鍾承翰回到台北馬偕醫院看皮膚科，醫生看了看他的臉蛋，疑惑地詢問「你是不是去了有蟲的地方？」他直接回應「我們那邊什麼蟲都有」，經過醫生檢查後才得知病因可能是毛毛蟲的毛或是花粉引起的過敏，因為全臉紅腫他也休息加吃藥了約兩個禮拜，才又重新回到劇組拍戲。

▲鍾承翰出席《火車來去》首播記者會。（圖／記者黃克翔攝）