ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

金鐘男星整張臉莫名「紅腫成4D」　拍戲緊急暫停…就醫後病因曝光

記者黃庠棻／台北報導

實力派演員鍾承翰曾演出《一把青》、《最佳利益》、《無罪推定》等台劇，2014年曾憑藉《刺蝟男孩》入圍第49屆金鐘獎「戲劇節目男主角獎」，近日主演的作品《火車來去》即將在2月2日上檔，他也在訪問時透露拍戲的辛苦過程。

▲▼ 《火車來去》首播記者會-鍾承翰。（圖／記者黃克翔攝）

▲鍾承翰出席《火車來去》首播記者會。（圖／記者黃克翔攝）

《火車來去》昨（23）日舉辦首映記者會，主演群安心亞、鍾承翰、許孟哲、石知田、侯彥西、張育綺一同接受訪問時，鍾承翰透露該片在台南郊區拍攝，他跟侯彥西有不少進入樹林探索的鏡頭，某一次拍完樹林戲碼的隔天，發現太陽穴開始出現紅腫發炎。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 《火車來去》首播記者會-鍾承翰,安心亞,許孟哲。（圖／記者黃克翔攝）

▲鍾承翰出席《火車來去》首播記者會。（圖／記者黃克翔攝）

雖然皮膚莫名出現不適，鍾承翰仍舊敬業上陣，直到發現臉蛋上的紅腫多到化妝遮瑕都蓋不住，才暫時停止了拍攝，後續紅腫越來越嚴重，擴散到了全臉，笑說雖然沒有腫得像豬頭，但臉已經變成「4D」，接著翻出手機裡的受傷照給在場所有人看。

▲鍾承翰。（圖／記者姜國輝攝）

▲鍾承翰曬出臉蛋紅腫照。（圖／記者姜國輝攝）

最後，鍾承翰回到台北馬偕醫院看皮膚科，醫生看了看他的臉蛋，疑惑地詢問「你是不是去了有蟲的地方？」他直接回應「我們那邊什麼蟲都有」，經過醫生檢查後才得知病因可能是毛毛蟲的毛或是花粉引起的過敏，因為全臉紅腫他也休息加吃藥了約兩個禮拜，才又重新回到劇組拍戲。

▲▼ 《火車來去》首播記者會-鍾承翰,安心亞。（圖／記者黃克翔攝）

▲鍾承翰出席《火車來去》首播記者會。（圖／記者黃克翔攝）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【你怎麼在這裡？】寶寶和媽玩耍開心露燦笑‍‍！見到爸臉秒垮下:|

推薦閱讀

小S大女兒「突脫光衣服」邊哭邊跑！嚇壞S媽 法師一看：身上纏7個

小S大女兒「突脫光衣服」邊哭邊跑！嚇壞S媽 法師一看：身上纏7個

被逼認愛金智媛「金秀賢首對外發聲」！爆秘戀9個月吐真相　網掀熱議

被逼認愛金智媛「金秀賢首對外發聲」！爆秘戀9個月吐真相　網掀熱議

「千年一遇」20歲J級AV女優放送邪惡視角照！　老司機一看蜜大腿全暈

「千年一遇」20歲J級AV女優放送邪惡視角照！　老司機一看蜜大腿全暈

魔術師春晚表演「人體分割」疑失敗　空等30秒沒還原就推走全傻眼

魔術師春晚表演「人體分割」疑失敗　空等30秒沒還原就推走全傻眼

台「脫口秀教母」痛認遭婚內出軌1年！渣尪求：年後處理 臭臉小三是她

台「脫口秀教母」痛認遭婚內出軌1年！渣尪求：年後處理 臭臉小三是她

嗆徐乃麟「違停還不繳罰單」3字踩線了！本尊被釣出反擊：一定告你

嗆徐乃麟「違停還不繳罰單」3字踩線了！本尊被釣出反擊：一定告你

李珠珢剛加盟富邦！「大邱Karina」簽給70萬YTR來台發展　爆韓國啦啦隊內幕

李珠珢剛加盟富邦！「大邱Karina」簽給70萬YTR來台發展　爆韓國啦啦隊內幕

徐乃麟FB開戰！點名她「準備過年吃官司」：沒告妳我跟妳姓 原因曝

徐乃麟FB開戰！點名她「準備過年吃官司」：沒告妳我跟妳姓 原因曝

林葉亭尋失智父「僅4監視器拍到身影」　走失7天她連三喊：不可能

林葉亭尋失智父「僅4監視器拍到身影」　走失7天她連三喊：不可能

趙露思坦承罹解離症「神經已損傷」！　怕被認為不努力：長期吃藥助眠

趙露思坦承罹解離症「神經已損傷」！　怕被認為不努力：長期吃藥助眠

野生陳庭妮「現蹤信義區」完全沒遮！靠桌街邊酒吧 真實狀態全被拍

野生陳庭妮「現蹤信義區」完全沒遮！靠桌街邊酒吧 真實狀態全被拍

劉寶傑主持《關鍵》18年「不應酬原因曝光」！　8位數年薪超驚人

劉寶傑主持《關鍵》18年「不應酬原因曝光」！　8位數年薪超驚人

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

小S大女兒「突脫光衣服」邊哭邊跑！嚇壞S媽 法師一看：身上纏7個

被逼認愛金智媛「金秀賢首對外發聲」！爆秘戀9個月吐真相　網掀熱議

「千年一遇」20歲J級AV女優放送邪惡視角照！　老司機一看蜜大腿全暈

魔術師春晚表演「人體分割」疑失敗　空等30秒沒還原就推走全傻眼

台「脫口秀教母」痛認遭婚內出軌1年！渣尪求：年後處理 臭臉小三是她

嗆徐乃麟「違停還不繳罰單」3字踩線了！本尊被釣出反擊：一定告你

李珠珢剛加盟富邦！「大邱Karina」簽給70萬YTR來台發展　爆韓國啦啦隊內幕

徐乃麟FB開戰！點名她「準備過年吃官司」：沒告妳我跟妳姓 原因曝

林葉亭尋失智父「僅4監視器拍到身影」　走失7天她連三喊：不可能

趙露思坦承罹解離症「神經已損傷」！　怕被認為不努力：長期吃藥助眠

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

火車來去, 安心亞, 鍾承翰, 許孟哲, 楊烈, 霍正奇, 伊正, 梁家榕, 何豪傑, 蔡阿炮, 吳鈴山, 石知田, 張育綺, 侯彥西, 黃婕菲, 羅文君, 許瓊月

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 瑤瑤年前破相「電棒燙到臉」！　傷照曝光苦笑：也是挺前衛的
  2. 一粒「全白裝扮飄仙氣」再掀日網熱議！　3.5萬人讚翻朝聖
  3. 「國光女神」搞丟情侶卡夾崩潰！　懸賞2萬紅包求助網友
  4. 傳免費入住昆凌內湖豪宅「4年省864萬」　王子、毛弟親自說話了！
  5. Toro曝「曾放棄藝名」　消失22年內幕全說了
  6. 派偉俊和陳華私下關係曝光！　拜訪她家...一件事被對方媽媽嫌
  7. SJ利特「小事見人品」！温昇豪揭合作《廚師的迫降》內幕：他很八面玲瓏
  8. 趙露思坦承罹解離症「神經已損傷」！　怕被認為不努力：長期吃藥助眠
  9. 台尾牙「最大紅包出爐」！加碼一人獨得 艾力克斯主持驚喊：誇張
  10. 劉以豪電梯偶遇鄰居「下半身只穿四角褲」　緊急低頭…結局曝光！

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366