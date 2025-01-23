鈕承澤3年前留下《跑馬》入獄　任賢齊「白肥一場」曾鬆口：想拍完

記者蕭采薇／台北報導

導演鈕承澤因性侵案入監服刑，四度申請假釋終於成功，並在23日抱著芋頭植栽走出花蓮監獄，象徵「出獄」。鈕承澤服刑前留下電影《跑馬》未拍攝完成，男主角任賢齊一度傳出曾考慮買下版權，他也在受訪時表示：「很想要拍完《跑馬》。」

▲鈕承澤23日出獄後，前往北檢報到。（圖／記者湯興漢攝）

鈕承澤於2011年11月入監服刑，原本要拍攝的電影《跑馬》也因此停拍。當時男主角任賢齊早就為了角色準備，還增胖到100公斤，對身體是一大負荷不說，更虧是「白肥一場」。

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雖然鈕承澤犯錯，但任賢齊依然很喜歡這個故事，一度傳出想買下版權，自行完成這個故事。去年任賢齊受訪時，也承認有這樣的想法，但表示仍要尊重導演鈕承澤，「可能劇情要修改，我們會把時間計劃出來。」當時他也開玩笑表示：「因為導演還在隔離中，我應該會找時間去看他。」

▲任賢齊是電影《跑馬》的男主角，當初為角色胖到100公斤。（圖／記者李毓康攝）

鈕承澤23日假釋出獄，並滿臉笑容現身北檢，待了約2個小時後離開北檢，面對媒體僅說「謝謝大家新年快樂」便搭車離開。北檢指出，鈕承澤再犯機會低，評估後未對其實施科技設備監控。