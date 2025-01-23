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珠寶設計師滑雪意外開腦往生　《璀璨帝國》第2位班底逝世

來自新加坡的珠寶設計師林恩，因滑雪意外開腦失敗，不幸去世，成為《璀璨帝國》系列班底第2位離世的成員。（Netflix提供）

圖文／鏡週刊

Netlfix炫富真人秀《璀璨帝國》（Bling Empire）又傳出班底逝世的不幸消息，這次是衍生的《璀璨帝國：紐約篇》（Bling Empire: New York）的珠寶設計師萬愛萍（Lynn Ban），在亞斯本度假滑雪時出了意外，雖然送醫開腦，但手術失敗不幸往生。

事情的起因是去年底，萬愛萍一家前往亞斯本去度假，在滑雪時被絆倒、面部朝下慘摔，雖然戴了頭盔，一開始並不為意，一路從山頂滑到山腳。但為了求保險起見，還是決定去醫院一趟。結果30分鐘後被告知，腦部出血，需要再轉院送到設備更龐大的醫院去進行緊急治療。於是她的Instagram最後一則貼文，是她剃去了半邊頭髮，躺在病床上準備手術自拍照。

不過手術最後並沒有成功挽回萬愛萍的性命，她於美國時間1月20日去世， 她的死訊則是由兒子代為發佈，「我知道她會想分享在意外跟腦部手術之後的過程，所以我想她會感謝這最後一篇貼文，跟所有關心她的人分享這個消息。」

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萬愛萍在2011年創辦個人珠寶品牌Lynn Ban，隔年很快就得到許多時尚界大咖的青睞，像是蕾哈娜（Rihanna）、碧昂絲（Beyoncé）等人配戴，讓她的知名度瞬間暴漲。在她去世的不幸消息曝光後，蕾哈娜還來留言，「2025年一開始就嚇到我了！這太過分！林恩，你是我們永遠的神仙教母，永遠愛你，不敢相信我會這樣留言，感謝你帶給我們每個人帶來的快樂。」

《璀璨帝國》跟《璀璨帝國：紐約篇》都已經被Netflix證實不再續約拍攝；而《璀璨帝國》的日俄羅混血富豪安娜夏伊（Anna Shay），則在2022年6月被家人證實因中風去世。當初安娜打算搬離洛杉磯、前往紐約展開新生活，因此觀眾都以為安娜會在《璀璨帝國：紐約篇》登場，但結果也沒有。

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