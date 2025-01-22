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佘詩曼主演夯劇確認有第2季！TVB港星超愛台劇點名楊謹華、劉冠廷

記者黃庠棻／台北報導

台灣大哥大MyVideo蒐羅熱門港劇，去年爆款戲劇《新聞女王》、《黑色月光》都看得到，新的一年預告將有重磅港劇接力上架。台灣大哥大MyVideo獨家專訪《新聞女王》陳曉華、《反黑英雄》TVB雙料視帝張振朗與《逆天奇案》TVB視后劉佩玥。

▲佘詩曼主演《新聞女王》確認會有第二季。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

▲佘詩曼主演《新聞女王》確認會有第二季。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

其中，模特兒出身的陳曉華，在《新聞女王》演出記者唐芷瑤一角，是佘詩曼率領的新聞組成員之一，她坦言與佘詩曼合作後影響她很深，至今每接一部戲都受用，直呼「我和她第一次合作就是演唐芷瑤被她解雇，她說我只是把傷心演出來，你沒有真的傷心，你要很傷心，才能做到讓人可憐的感覺。這個圈子有很多演員，一定要把你的真心拿出來。」

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而日前雖宣布《新聞女王》將有續集，但陳曉華表示還未正式開拍，目前正在籌備中，但確定的是她的角色唐芷瑤會回歸，笑稱「我會回來報仇，太好了，我想要欺負人很久了！」

▲陳曉華（右1）在《新聞女王》是佘詩曼（右3）率領的新聞組成員之一。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

▲陳曉華（右1）在《新聞女王》是佘詩曼（右3）率領的新聞組成員之一。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

另外，剛以《反黑英雄》奪下雙料視帝寶座的張振朗，在劇中飾演臥底在黑社會的警察，他也透露準備歷程遠比劇本上寫得更多。聊到入行13年拍攝最辛苦的經歷，他回憶2021年的《拳王》讓他嚐到苦頭「為戲我健身長達1年，在拍戲時期經常都無法睡覺，但也得保持住那個體型。」

▲《異空感應》由陳曉華（右）與陳家樂（左）主演。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

▲《異空感應》由陳曉華（右）與陳家樂（左）主演。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

而TVB視后劉佩玥在警匪劇《逆天奇案》與張穎康組反派夫婦壞到爆紅，出道超過10年的她形容，每次演戲都用盡全力「我會做很多功課，無論做好事或壞事，都要給她一個很清晰的原因；當我演反派時，我要觀眾也同意我沒有其他選項（非這麼做不可），不論演正派或反派，都是可以讓觀眾產生共鳴。」

▲劉佩玥（左）因《逆天奇案》的腹黑夫妻檔壞到爆紅。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

▲劉佩玥（左）因《逆天奇案》的腹黑夫妻檔壞到爆紅。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

談到關注的台灣演員，張振朗則提及劉冠廷與謝盈萱，列舉前者作品從《陽光普照》到近期《非殺人小說》都看過，後者則是讓他每每觀看都驚艷「演技太好了，讓我好想跟她演戲！」劉佩玥則坦言從《敗犬女王》就成為楊謹華的忠實劇迷「她每次的作品都顛覆之前的形象，她是一個我想合作也想跟她學習的對象！」

▲張振朗剛以《反黑英雄》奪得雙料視帝。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

▲張振朗剛以《反黑英雄》奪得雙料視帝。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

陳曉華彷彿追星少女直讚《影后》中楊貴媚的演出「她在劇中跟艾瑪說，『你現在就演得很好啊』，那句話讓我整個人都發寒了，一句話就這麼厲害，我想要變成她們一樣。」

張振朗主演《反黑英雄》、劉佩玥主演《逆天奇案》第一、二季以及陳曉華主演的《新聞女王》與《異空感應》都在台灣大哥大MyVideo看得到！而三人也自我推薦2025主演必追作品，張振朗在《刑偵12》將挑戰多重人格，宣萱、劉佩玥等人主演的權力保衛戰狗血劇《巨塔之后》，以及郭晉安、劉曉華主演以珠寶業豪門家庭為背景掀爭產風波的《金式森林》也即將在台灣大哥大MyVideo上架。

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