嘻哈界情侶檔曝光！　「曾窮到沒生活費」告白彼此：愛才能堅持下來

記者蔡琛儀／台北報導

嘻哈界情侶檔Majin和God Øne近日推出新歌〈撲火〉，並在MV中首次本色演出，這段由兩人共同創作並詮釋的音樂作品，講述了兩個相愛的人，在困難的環境下為愛無怨無悔地堅持下去，傳遞愛情可以跨越所有障礙的力量，靈感也是來自於兩人的經歷。

▲ Majin和God Øne是饒舌界愛侶。（圖／品齊文化傳媒提供）

Majin是來自台北的德國混血兒，Majin這個名字來自於動漫七龍珠裡的角色「魔人普烏 Majin Boo」；God Øne來自屏東，曾在2022年參加Madstreet比賽獲得亞軍成為備受矚目的怪物新人，2023年初次參加《大嘻哈時代2》被稱為當季最大黑馬，2024年參加《新說唱2024》搶位賽成功突圍進入12強，成為焦點。

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Majin和God Øne的音樂旅程從《大嘻哈時代2》開始。兩人在2023年參加該節目，並在節目結束後面臨了流量急劇下降的現實挑戰。當時，兩人付完房租後，幾乎無法維持基本的生活費用，這段艱辛經歷正是他們創作〈撲火〉的靈感來源之一，在最困難的時候，兩人坦言是彼此的愛讓他們堅持下來，並互相鼓勵在每次機會來臨時勇敢把握，他們認為，若沒有對方，自己無法走到今天。

▲Majin和God Øne推出新歌〈撲火〉。（圖／品齊文化傳媒提供）

談到作為情侶檔一起從事音樂創作，Majin & God Øne也分享了其中的甜蜜與挑戰，兩人表示，合作的好處之一就是能夠分工合作，彼此在工作中互相理解，並且在創作過程中提供專業建議，有時也能借此放鬆並互相支持。然而，這樣的合作模式也並非沒有挑戰，尤其是在出外表演時，無法照顧到心愛的寵物，或因為其中一人出差而無法見面的情況，往往會讓兩人感到些許遺憾。