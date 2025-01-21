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林依晨北藝大高材生師妹出道　「介入女女戀當小三」收好消息哭了

記者黃庠棻／台北報導

勇奪第57屆金鐘獎迷你劇集（電視電影）類最佳女主角、最佳女配角等3項大獎，GagaOOLala旗艦原創台劇《第一次遇見花香的那刻》第2季回歸，定檔2月18日於NETFLIX與GagaOOLala首播。

▲《第一次遇見花香的那刻》第2季即將開播。（圖／GagaOOLala提供）

▲《第一次遇見花香的那刻》第2季即將開播。（圖／GagaOOLala提供）

今（21）日釋出正式版預告片，長達1分鐘的精彩畫面搶先看，不只曝光林辰唏與程予希重逢後的新生活樣貌，更首度曝光全新角色，由林依晨師妹袁漠遙飾演的超仙氣質音樂才女，化身最強情場勁敵，女友力爆發，暗示虐心三角戀即將展開。

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▲《第一次遇見花香的那刻》第2季即將開播。（圖／GagaOOLala提供）

▲《第一次遇見花香的那刻》第2季即將開播。（圖／GagaOOLala提供）

在全新正式預告中，開頭從林辰唏與程予希牽手重返校園敘舊、在咖啡廳甜蜜約會開始，緊接著一幕幕兩人一同生活的甜蜜剪影，再到直接大放送「5秒激吻床戲」，超寵粉絕美精華一次給滿，讓粉絲驚豔不已。新一季也將帶出更多同性伴侶可能遇到的現實問題，包含大眾眼光、對外稱呼、親子問題、職場身分，甚至三角戀等等，所有虐心衝突都將寫實呈現，兩位金鐘視后大飆演技絕對精采可期。

▲《第一次遇見花香的那刻》第2季即將開播。（圖／GagaOOLala提供）

▲《第一次遇見花香的那刻》第2季即將開播。（圖／GagaOOLala提供）

在新釋出的影片中，由林依晨同門新人師妹袁漠遙飾演的全新角色創作歌手「小寧」首次登場，將與程予希有精采對手戲，不只在音樂上交流，兩人還有曖昧火花。面對袁漠遙的強勢追求，林辰唏與程予希在新一季的感情備受挑戰。

▲《第一次遇見花香的那刻》第2季即將開播。（圖／GagaOOLala提供）

▲《第一次遇見花香的那刻》新角色由袁漠遙（右）飾演。（圖／GagaOOLala提供）

散發文藝仙氣的美麗外表，卻配上十足女友力的霸氣反差，袁漠遙的加入將為新戲注入「三角戀勁敵」的全新能量。袁漠遙就讀國立台北藝術大學電影學系，主修表演組和聲音組，本身的專業是詞曲創作、配樂，其實原本立志當幕後配樂師才進入電影系，因緣際會下踏於娛樂圈成為演員。

▲《第一次遇見花香的那刻》第2季即將開播。（圖／GagaOOLala提供）

▲《第一次遇見花香的那刻》新角色由袁漠遙飾演。（圖／GagaOOLala提供）

《第一次遇見花香的那刻》第2季是袁漠遙的首部主演出道作，她表示「成為演員的過程有不少波折，但還是一個很幸運的人，能夠在我覺得自己最棒的時刻，遇到花香。」

袁漠遙分享自己深受本劇第一季打動，尤其是對林辰唏與程予希的在天橋上充滿感染力的表演印象深刻。最初試鏡創作歌手小寧一角時，袁漠遙稱自己其實完全無法放鬆，把注意力放在鎮定心情上，直到自彈自唱的環節開始有些信心，笑說「可能是唱自己寫的歌，所以來自信了。我越唱越大聲，全身肌肉都動了起來，想著當來這邊開演唱會吧！」

▲《第一次遇見花香的那刻》第2季即將開播。（圖／GagaOOLala提供）

▲《第一次遇見花香的那刻》新角色由袁漠遙飾演。（圖／GagaOOLala提供）

回顧接獲得到角色的當下，袁漠遙感性分享自己心情很平靜，但心中充滿感性，當時在開車回家的山路上，手機突然跳出經紀人的好消息，配上眼前樹林夕陽美景不禁泛淚。隨著本劇終於即將開播，初登場的她很期待與觀眾見面，也預告將於片頭曲獻唱。

袁漠遙說道「我和你們一樣期待看到屬於他們的燦爛結局，但我是偷先看到了，所以請一定不要錯過彩蛋，我是看到哭爛了。」邀請粉絲們一同倒數迎接新季首播。

▲《第一次遇見花香的那刻》第2季即將開播。（圖／GagaOOLala提供）

▲《第一次遇見花香的那刻》第2季即將開播。（圖／GagaOOLala提供）

全球最大LGBTQ+和BL影音平台GagaOOLala，秉持「FUN、FIERCE、FREE」品牌精神，今春再推出旗艦原創台劇《第一次遇見花香的那刻 第2季》，由以《台北過手無暝無日》榮獲金鐘獎最佳迷你劇集（電視電影）獎的導演王逸鈴執導，攜手金獎團隊把關故事品質與製作水準，斥資3000萬全面擴大製作規模與故事篇幅，將帶來超越第1季的雙倍集數，共計12集，更多的心動、更多的drama，絕對讓影迷過癮。

《第一次遇見花香的那刻》第2季將在2月18日起於NETFLIX與GagaOOLala首播。為了歡慶《花香2》首播，《花香》第1季將於1月24日在GagaOOLala開放全面免費觀賞。此外GagaOOLala也將推出來自全球上百部女同志與GL作品，從1月10日起陸續於每周二推出新長片與短片、每周五推出新影集，更多資訊敬請鎖定GagaOOLala官方網站與社群專頁。

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第一次遇見花香的那刻, 林辰唏, 程予希, 袁漠遙

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