有李多慧、林襄！味全小龍女寫真卡「要價19800元」　球迷：被當盤子

記者張筱涵／綜合報導

味全龍迎接新年重磅推出2024年度Dragon Beauties小龍女寫真卡，全新一代寫真卡加入多款全新設計，並首次引入由PSA鑑定的鑑定卡。不過，也出現了商品高昂的價格被球迷們認為定價過高的反應。

▲味全龍推第四代啦啦隊寫真卡。（圖／翻攝自FACEBOOK／味全龍Dragons）



味全龍於20日宣布推出第四代Dragon Beauties小龍女寫真卡，這次除了新增2位全新成員李多慧與林襄，並首次推出「AI簽名卡」、「塗鴉簽名卡」以及「勝利女神簽名卡」等多款特別卡種，且每盒商品均附PSA鑑定卡，提升收藏價值。

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不過，因為一盒賣1萬9800元的關係，留言區中的球迷表示「AI卡，塗鴉卡，接下來還可以有什麼卡」、「一盒可買一張季票」、「出的比球員卡還要貴……已經可買一張季票」、「當龍迷都是盤子」、「這年頭什麼都漲，還一次漲3800元」、「一盒太貴了19800欸，都可以買好幾盒球員卡了，我也希望有一包一包的」。

▲網友留言。（圖／翻攝自FACEBOOK／味全龍Dragons）



事實上，味全龍此次推出的PSA鑑定卡成為亮點，PSA（Professional Sports Authenticator）是當前全球最知名的卡片鑑定公司之一，專門提供卡片、簽名及其他體育紀念品的專業鑑定與評級服務。其評分系統與封裝標準被視為業界的黃金標準，具有極高的信譽與權威性。