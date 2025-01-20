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《夜市王》總冠軍超狂成績曝！東大門業績漲5成　Lulu發聲：把夜市推向世界

記者孟育民／台北報導

緯來原創大型美食競賽綜藝《夜市王》於上周六（18日）在高雄迎來總冠軍，店家於下午2點起展開6小時激烈競爭，最終由東大門國際觀光夜市擊敗強敵南機場夜市，全場累積營業額高達281萬元。根據網路溫度計統計，緯來原創《夜市王》台灣綜藝網路口碑第一名，總決賽當晚Threads的討論聲量更超過500萬人次，YouTube同時上線觀看人次創紀錄超過3.3萬人、電視上吸引82萬人收看，至今10集累積下來超過1600萬觀看次數，除了直播當天超過3萬人在現場排隊吃美食，更帶動各地地方美食營業額大幅度成長，大家都過個開心的好年。

▲▼ 《夜市王》冠軍出爐。（圖／緯來提供）

▲▼ 《夜市王》總決賽日前圓滿落幕。（圖／緯來提供）

▲▼ 《夜市王》冠軍出爐。（圖／緯來提供）

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隨著節目的超高人氣，連帶影響東大門生意，光是決賽當天，檸檬汁排隊人潮就已經看不到盡頭，甚至有人從白天等到黑夜，只買了個寂寞，忍不住在網路上心酸發文：「我是什麼很賤的人嗎？」更直呼從沒排過那麼久的檸檬汁，足見人氣之高。東大門主委受訪時也坦言，自從節目播出後業績成長超過5成，「對我們花蓮的觀光還是有一些帶動。」而南機場夜市如今每天也都如跨年般熱鬧，人潮比往年多了2、3倍。

▲▼Lulu感性發文。（圖／翻攝自Facebook／Lulu 黃路梓茵 ）

▲▼Lulu感謝每個參與的人，分享錄影過程。（圖／翻攝自Facebook／Lulu 黃路梓茵 ）

▲▼Lulu感性發文。（圖／翻攝自Facebook／Lulu 黃路梓茵 ）

▲▼Lulu感性發文。（圖／翻攝自Facebook／Lulu 黃路梓茵 ）

主持人Lulu事後也感性發文，表示這一次做節目的感受很特別，「我們的目標只有一個，把台灣美好的夜市文化推向世界！台灣人真的不要妄自菲薄看輕自己了，雖然我們向外看看其他國家的東西努力學習著，但偶爾也要回頭看看自己有多棒！老闆們每一雙手努力炸的白帶魚捲也好、努力搖出來的黑糖珍珠奶茶也好⋯，這些都不只是一份好吃的餐點而已，更是代表著台灣的精神！」她再次感謝所有人的幫忙與包容，而看著每個主委互相支持，從旁觀察都覺得感動，「大家共榮共好的感覺真的很棒。」


 

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