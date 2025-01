記者吳睿慈/台北報導

南韓「精靈女王」泰妍(SM官方正名)帶著全新巡演《TAEYEON CONCERT - The TENSE》回來了!此趟演出海外首場獻給臺北大巨蛋,她將在3月16日與台灣SONE見面。演唱會於近日傳來捷報,首爾場採用Weverse會員預購以防範黃牛,門票甫開賣已全數售完,台灣場比照辦理,主辦單位「遠雄創藝」20日宣布購票日與售票方式,將採取兩個階段售票,只要身為Weverse會員即可在2月7日中午12點到晚間17點59分59秒優先購票。

▲泰妍展開全新巡演,SM同時官方正名為「泰妍」。(圖/遠雄創藝提供)



《TAEYEON CONCERT - The TENSE》是繼《The ODD Of LOVE》之後,泰妍挾帶女王氣勢相隔1年7個月再度展開全新巡演,2025年更是她迎來Solo出道10週年,對於歌迷與她皆意義非凡,巡演除了首爾、台北站以外,還將前往馬尼拉、雅加達、澳門、新加坡、曼谷等8個地方與歌迷相會。



值得一提的是,《TAEYEON CONCERT - The TENSE》演唱會還未開演,已經先傳來新紀錄佳績。活動以首爾為起點於3月7日起到9日揭開序幕,3天場次門票全數於Weverse會員優先預購階段就創下完售成績;緊接著,巡演海外首場3月16日來到台北與台灣Sone(官方粉絲名稱)見面,成為第一位站上臺北大巨蛋的海外歌手,創下新紀錄。

▲泰妍是首位站上臺北大巨蛋的海外歌手。(圖/遠雄創藝提供)



《TAEYEON CONCERT - The TENSE》台灣站於3月16日在臺北大巨蛋盛大舉辦,泰妍是繼華語天王周杰倫、天后張惠妹之後,第三位站上該場地舉辦個人演唱會的歌手,並成為首位站上臺北大巨蛋的海外巨星,不僅是泰妍音樂生涯中的一大里程碑,也具有特殊意義,展現其在全球音樂市場的強大影響力與超凡地位。

▲泰妍臺北大巨蛋7種票價公佈。(圖/遠雄創藝提供)



主辦單位「遠雄創藝」20日宣布購票日與售票方式,票價分為6680、5880、4880、4280、3280、2280、1880元,爭取Weverse會員優先預購方案,以付費會員制實名認證機制註冊杜絕黃牛,同時防範冗長入場查驗流程,採取2階段售票,只要身為Weverse會員即可在2月7日中午12點到晚間17點59分59秒優先購票,2月8日中午12點則全數開放售票,預計在拓元售票系統開賣。