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SM官方正名「泰妍」！3／16臺北大巨蛋7種票價公佈　這些人可以先買

記者吳睿慈／台北報導

南韓「精靈女王」泰妍（SM官方正名）帶著全新巡演《TAEYEON CONCERT - The TENSE》回來了！此趟演出海外首場獻給臺北大巨蛋，她將在3月16日與台灣SONE見面。演唱會於近日傳來捷報，首爾場採用Weverse會員預購以防範黃牛，門票甫開賣已全數售完，台灣場比照辦理，主辦單位「遠雄創藝」20日宣布購票日與售票方式，將採取兩個階段售票，只要身為Weverse會員即可在2月7日中午12點到晚間17點59分59秒優先購票。

▲▼SM官方正名「泰妍」！3／16臺北大巨蛋7種票價公佈　這群人可以先買。（圖／遠雄創藝提供）

▲泰妍展開全新巡演，SM同時官方正名為「泰妍」。（圖／遠雄創藝提供）
  
《TAEYEON CONCERT - The TENSE》是繼《The ODD Of LOVE》之後，泰妍挾帶女王氣勢相隔1年7個月再度展開全新巡演，2025年更是她迎來Solo出道10週年，對於歌迷與她皆意義非凡，巡演除了首爾、台北站以外，還將前往馬尼拉、雅加達、澳門、新加坡、曼谷等8個地方與歌迷相會。
 
值得一提的是，《TAEYEON CONCERT - The TENSE》演唱會還未開演，已經先傳來新紀錄佳績。活動以首爾為起點於3月7日起到9日揭開序幕，3天場次門票全數於Weverse會員優先預購階段就創下完售成績；緊接著，巡演海外首場3月16日來到台北與台灣Sone（官方粉絲名稱）見面，成為第一位站上臺北大巨蛋的海外歌手，創下新紀錄。

▲▼SM官方正名「泰妍」！3／16臺北大巨蛋7種票價公佈　這群人可以先買。（圖／遠雄創藝提供）

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▲泰妍是首位站上臺北大巨蛋的海外歌手。（圖／遠雄創藝提供）
  
《TAEYEON CONCERT - The TENSE》台灣站於3月16日在臺北大巨蛋盛大舉辦，泰妍是繼華語天王周杰倫、天后張惠妹之後，第三位站上該場地舉辦個人演唱會的歌手，並成為首位站上臺北大巨蛋的海外巨星，不僅是泰妍音樂生涯中的一大里程碑，也具有特殊意義，展現其在全球音樂市場的強大影響力與超凡地位。

▲▼SM官方正名「泰妍」！3／16臺北大巨蛋7種票價公佈　這群人可以先買。（圖／遠雄創藝提供）

▲泰妍臺北大巨蛋7種票價公佈。（圖／遠雄創藝提供）
  
主辦單位「遠雄創藝」20日宣布購票日與售票方式，票價分為6680、5880、4880、4280、3280、2280、1880元，爭取Weverse會員優先預購方案，以付費會員制實名認證機制註冊杜絕黃牛，同時防範冗長入場查驗流程，採取2階段售票，只要身為Weverse會員即可在2月7日中午12點到晚間17點59分59秒優先購票，2月8日中午12點則全數開放售票，預計在拓元售票系統開賣。

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