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小孟老師／1月27日星座運勢　明天除夕！雙魚放下心中恐懼

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：團隊氣氛和諧

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感情：真摯的默契感

財運：選擇優質股票

幸運色：白色

貴人：天秤

小人：天蠍

雙子座

工作：衝刺時刻到來

感情：順利取得芳心

財運：新興行業獲利

幸運色：灰色

貴人：射手

小人：巨蟹

天秤座

工作：對自己有信心

感情：重視兩人關係

財運：留意投資行情

幸運色：卡其色

貴人：獅子

小人：雙子

【土象星座】

摩羯座

工作：大放光明時刻

感情：停止批判自我

財運：加強資金管理

幸運色：橙色

貴人：雙子

小人：水瓶

金牛座

工作：開始恢復安定

感情：和諧共同生活

財運：具有風險意識

幸運色：淡藍色

貴人：水瓶

小人：牡羊

處女座

工作：加強學習競爭

感情：情商高善溝通

財運：調整資金管理

幸運色：黑色

貴人：天秤

小人：獅子

【水象星座】

雙魚座

工作：放下心中恐懼

感情：成為伴侶依靠

財運：提高分析能力

幸運色：棕色

貴人：金牛

小人：天秤

天蠍座

工作：熟悉掌握業務

感情：扛起伴侶心情

財運：降低破財風險

幸運色：黑色

貴人：雙魚

小人：射手

巨蟹座

工作：拓展發展領域

感情：受到家人祝福

財運：謹慎規避風險

幸運色：灰色

貴人：天蠍

小人：處女

【火象星座】

獅子座

工作：堅持團體原則

感情：漸漸感到輕鬆

財運：平和心好運氣

幸運色：紅色

貴人：牡羊

小人：金牛

射手座

工作：踩緊油門前進

感情：面臨情感考驗

財運：投資需有耐心

幸運色：金色

貴人：處女

小人：摩羯

牡羊座

工作：提高優化團隊

感情：愛情把握分寸

財運：資金平穩上漲

幸運色：粉紅色

貴人：魔羯

小人：雙魚

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