潔西卡艾芭確定離婚　32.9億身家恐讓前夫「分一半」

▲潔西卡艾芭與丈夫卡什沃倫。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

好萊塢知名女星潔西卡艾芭（Jessica Alba）近日宣布與卡什沃倫（Cash Warren）結束超過16年的婚姻，他在Instagram上，發表一則聲明，指稱這段婚姻是一場「伴隨成長與變化的旅程」，並強調兩人將以愛與尊重邁向新篇章。三名子女仍然是這對離異夫妻的首要任務，潔西卡艾芭呼籲外界給予隱私空間。

根據外媒報導指出，潔西卡艾芭與卡什沃倫是在2004年因《驚奇4超人》（Fantastic Four）結緣，並於2008年步入婚姻殿堂。婚後育有三名子女，一度是娛樂圈公認的穩定家庭代表。

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而潔西卡艾芭除了有演員身分外，另外還有企業家的身分。其淨資產約為1億美元，主要來自演藝事業和誠實公司（The Honest Company）的運營。

誠實公司成立於2011年，專注於環保和無毒家庭護理產品，曾在2015年達到17億美元的估值。儘管2021年公司公開上市後股價出現波動，潔西卡仍然保有20%的股份。

據了解，潔西卡艾芭和卡什沃倫並未提前公開詳細的婚姻財產協議，但雙方如果沒有簽署婚前協議的話，潔西卡艾芭恐得分出一半家產給卡什沃倫。

同時有消息指稱，他們在婚後共同擁有多處高價值房地產。其中包括潔西卡艾芭於2017年以近1000萬美元購買的比佛利山豪宅。

此外，潔西卡艾芭曾於2019年以619.5萬美元出售另一處比佛利山房產。離婚後，這些財產的處理可能會成為協議的重點，但雙方都選擇低調處理細節。

離婚後，潔西卡預計將繼續專注於自己的事業，同時積極管理商業投資和演藝事業的資產。業內人士分析，潔西卡艾芭可能會加強對誠實公司未來發展方向的掌控，並利用個人品牌影響力進一步擴展產品市場。

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