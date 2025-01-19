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吳淡如傳訊恭喜陳文茜：聽說妳好了！　回歸主持現況曝光

記者王靖淳／綜合報導

資深媒體人陳文茜罹患比肺腺癌更惡的黑色素，後來曾表示自己住院做免疫治療，目前人已出院的她，最近在臉書發文親吐近況，同時也透露，好友吳淡如傳訊恭喜她康復。為此，陳文茜直言：「我沒有好了，回去工作是真的。」並透露免疫治療給她帶來的不適副作用。

▲▼陳文茜吳淡如。（圖／翻攝自Facebook／吳淡如、文茜的世界周報Sisy`s World News）

▲陳文茜透露吳淡如傳訊關心她。（圖／翻攝自Facebook／吳淡如、文茜的世界周報Sisy`s World News）

陳文茜在文中引用米蘭·昆德拉的話來表達自己的生活態度，「生命的意義不在於追求永恆與穩定，更在於擁抱變化，勇於面對未知。」並表示，儘管生活中存在不確定性和挑戰，她仍積極面對，並將此次經歷視為一種啟發。陳文茜透露，每逢週末她會如期主持節目，然而每到星期一，她則需再次入院接受免疫治療。為此她坦言回歸不只是出於對工作的熱愛，也是她的主治醫生鼓勵她，以正常的工作生活來對抗癌症的一部分。

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陳文茜提到，好友吳淡如誤會她已完全康復，甚至還傳訊息恭喜她，「聽說你好了，而且也復出了，真棒，拍手。 」為此，她坦言實際上自己仍在接受長達一年的免疫治療，且選擇與病魔共存的方式，不讓疾病定義自己的全部生活，「儘管我終究可能還是會被疾病征服，但在那一刻到來之前，我可以學著和它保持適當的距離。不必纒綿。」

▲▼陳文茜。（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

▲陳文茜會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報Sisy`s World News）

在與疾病的鬥爭中，陳文茜形容自己的免疫治療過程就像是「恐怖情人」，她甚至為之寫下了一首詩。她透露，免疫治療帶來了不少副作用，從手腳裂開到汗皰疹，每一次治療都是一場與身體的搏鬥，即使如此，她仍選擇勇敢面對。

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