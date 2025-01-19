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周董也來了！力挺五月天花蓮公益演出　阿信直接揪他大巨蛋當嘉賓

記者蔡琛儀／台北報導

五月天、任賢齊、蘇慧倫、Energy、告五人、丁噹、宇宙人、GX鼓鼓、蕭秉治、家家、麋先生、怪物星人、黃霆睿14組共演大使從1月17、18、19日一連三天，一連五場，一路從高雄免費唱到玉里，再唱到花蓮，不僅當地人共襄盛舉，擁入三地人潮的人也促進了觀光潮。

▲▼五月天《Just Love It！一路向東》花蓮東大門站。（圖／相信音樂提供）

▲五月天第二天在花蓮免費唱。（圖／相信音樂提供）

今晚由五月天在東大門場壓軸登台，五月天去年參加「周思齊引退」主題週活動，因此和「周董」周思齊結緣，身為花蓮人的他感謝五月天以實際行動表達對花蓮震後觀光的支持，因此五月天當天便邀請周思齊一起到花蓮的演唱會上再度合唱〈I Love You無望〉，以及當時為周思齊重新改編的〈倔強〉。

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▲▼五月天、周思齊《Just Love It！一路向東》花蓮東大門站。（圖／相信音樂提供）

▲▼五月天邀請「周董」周思齊前來當嘉賓。（圖／相信音樂提供）

▲▼五月天、周思齊《Just Love It！一路向東》花蓮東大門站。（圖／相信音樂提供）

周思齊上台害羞向五月天團員鞠躬：「各位大哥好！」被阿信虧：「沒有看過你這麼靦腆欸！」周思齊說：「第一次站在這邊會緊張嘛！」阿信也向滿場11.5萬名觀眾高喊：「大家是不是看到我們周思齊第一場出道演唱會了！」瞬間全場大聲歡呼。唱完〈I love you無望〉後，阿信爆料當時在後台排練，周思齊唱這首歌難得害羞，「第一次看到你這樣害羞欸！」周思齊立刻接話：「那可以多幾次嗎？」阿信也馬上說：「可以多幾次呀！」更順勢表示：「我們接下來如果去大巨蛋的時候，找你來當嘉賓可以嗎？」周思齊則笑問大家：「如果大家要我去的話…」現場觀眾馬上爆出熱烈尖叫聲回應。

▲▼宇宙人《Just Love It！一路向東》花蓮東大門站。（圖／相信音樂提供）

▲▼宇宙人、丁噹。（圖／相信音樂提供）

▲▼丁噹《Just Love It！一路向東》花蓮東大門站。（圖／相信音樂提供）

19日東大門壓軸場由宇宙人開場，帶來〈陪我玩〉、〈那你呢〉、〈藍色的你〉、〈往前〉、〈一起去跑步〉的歌曲；而原訂接著登台的白安由於身體狀況欠佳，忍痛取消出席，改由怪物星人代班上陣；從玉里唱到花蓮連趕二場的丁噹，一開場就帶來〈野獸〉、〈夜遊〉、〈想戀一個愛〉、〈自由〉等嗨歌嗨翻全場，現場更萬人大合唱〈猜不透〉、〈最好不要再遇見你〉、〈我愛他〉，期許今年能在小巨蛋和歌迷再來場萬人合唱。

▲▼告五人《Just Love It！一路向東》花蓮東大門站。（圖／相信音樂提供）

▲告五人。（圖／相信音樂提供）

告五人近期全力備戰4月12日高雄世運演唱會、籌備新專輯，今他們率先帶來〈帶我去找夜生活〉、〈好不容易〉、〈愛人錯過〉、〈披星戴月的想你〉等歌，全場隨著旋律大合唱，歌迷合唱聲之大，讓他們直呼：「你們唱得好大聲！現場現在好像在世運開演唱會！」

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