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A-Lin唱一半「2女星突衝上台」　蕭煌奇不忍：要cue先說...她道歉

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后A-Lin今（19日）下午在台北小巨蛋開唱，也是她此次「A-LINK WITH PASSENGERS–最終站」的最後一場，今她唱完〈好朋友的祝福〉，走到藝人好友座位區，還臨時cue了原本在底下當觀眾的好友彭佳慧、江美琪上台高歌一曲，此外她也cue了蕭煌奇一起合唱，結果被蕭煌奇虧：「這首歌我們錄完音就沒再唱過，你要cue我前要跟我說一聲啊！我才能背起來歌詞。」讓A-Lin連忙道歉：「我下次不會這樣，請原諒小妹妹我。」互動超逗趣。

▲▼A-Lin「A-LINK WITH PASSENGERS–最終站」嘉賓彭佳慧、江美琪、蕭煌奇、爸媽。（圖／众悅娛樂提供）

▲▼A-Lin臨時cue了彭佳慧、江美琪上台。（圖／众悅娛樂提供）

▲▼A-Lin「A-LINK WITH PASSENGERS–最終站」嘉賓彭佳慧、江美琪、蕭煌奇、爸媽。（圖／众悅娛樂提供）

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A-Lin首先請彭佳慧、江美琪一起上台，三人大跳性感熱舞，向來走知性路線的彭佳慧、江美琪也難得豁出去，A-Lin也不放過機會，分別和兩人合唱她們的經典歌曲〈大齡女子〉、〈親愛的你怎麼不在身邊〉，美聲讓全場歌迷聽得如癡如醉，A-Lin也說三人可以組團「天命征你」，代表「征服你們歌迷」的意思。

隨後彭佳慧說，其實金曲歌王蕭煌奇坐在她旁邊，A-Lin馬上跑去找蕭煌奇，蕭煌奇幽默說：「你在我這裡還是在我心裡？你要摸一下我，我才知道你在哪裡。」A-Lin也笑說：「好我過去摸一下你，怎麼有點...摸一下？」並主動說要合唱兩人曾經的歌曲〈迷路在雲端〉，結果蕭煌奇說：「我們自從錄音室後就沒唱過了。」合唱時也明顯不記得歌詞，因此改唱〈你是我的眼〉，A-Lin忍不住道歉：「我真的很抱歉，很臨時。」

▲▼A-Lin「A-LINK WITH PASSENGERS–最終站」嘉賓彭佳慧、江美琪、蕭煌奇、爸媽。（圖／众悅娛樂提供）

▲A-Lin也找蕭煌奇合唱。（圖／众悅娛樂提供）

下一秒蕭煌奇大開地獄梗：「我其實是來當你司機接你回去的，所以不要cue我，這首歌我們錄完音就沒再唱，你要cue要先跟我說一聲，我才能背起來歌詞。」隨後說：「明年在大巨蛋再來唱這首好不好！」也和A-Lin打勾勾說大巨蛋見，A-Lin笑答：「我下次不會這樣，請原諒小妹妹我，我剛喝太多能量飲料，所以人來瘋，看到大家很開心。」

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A-Lin, 彭佳慧, 江美琪, 蕭煌奇

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