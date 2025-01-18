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洪小鈴「帶球拍攝」只有經紀人知道　同門藝人合照完看新聞才驚呼

記者蕭采薇／台北報導

女星洪小鈴日前宣布與前藝人張天霖結婚，同時公布懷孕喜訊。她原本就想等身體狀態穩定後，再一次分享好消息，因此拍攝經紀公司「幸星娛樂」2025的年曆時，當天公司除了經紀人以外所有藝人都不知道，保密到家，當大家看到新聞才知道有喜時也跟外界一樣驚喜。

▲「幸星娛樂」旗下藝人曾少宗、洪小鈴、張家慧、林孫煜豪、楊銀豪、鍾政均和裴子齊，齊聚為2025年曆拍攝。（圖／幸星娛樂提供）

▲（左起）楊銀豪、鍾政均、洪小鈴和裴子齊，合體為經紀公司2025年曆拍攝。（圖／幸星娛樂提供）

「幸星娛樂」旗下藝人曾少宗、洪小鈴、張家慧、林孫煜豪、楊銀豪、鍾政均和裴子齊，齊聚為2025年曆拍攝，並再度與知名設計師詹朴合作，同時因應蛇年，想出「與蛇共舞」主題。而當眾人得知洪小鈴懷孕時，也驚呼：「當天真的完全看不出來！」更開心多了一名小師妹。

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▲「幸星娛樂」旗下藝人曾少宗、洪小鈴、張家慧、林孫煜豪、楊銀豪、鍾政均和裴子齊，齊聚為2025年曆拍攝。（圖／幸星娛樂提供）

▲（左起）曾少宗、張家慧和林孫煜豪，合體為經紀公司2025年曆拍攝。（圖／幸星娛樂提供）

去年年底一次宣布結婚及懷孕雙喜的洪小鈴，除了收到很多祝福，也一天內也收到數十個母嬰品牌的邀約，讓她驚呼：「小孩真的帶財。」消息公布後，其實一些家人朋友小小抱怨沒有第一時間讓他們知道喜訊，但一直很喜歡小孩的她，其實反而緊張伴隨著開心，擔心無法勝任媽媽的角色，原先甚至想等生產完再跟大家分享。

▲「幸星娛樂」旗下藝人曾少宗、洪小鈴、張家慧、林孫煜豪、楊銀豪、鍾政均和裴子齊，齊聚為2025年曆拍攝。（圖／幸星娛樂提供）

▲洪小鈴去年年底一次宣布結婚及懷孕雙喜。（圖／幸星娛樂提供）

當時還在保密階段的洪小鈴，忍痛推掉了一些很想合作的團隊的戲，但又無法跟團隊直接說明原因，於是跟公司討論後決定還是提前跟大家分享。最讓她覺得感動的是，收到非常多私訊，表示看到她的喜訊後，讓她們更有勇氣相信，不管什麼年齡都還是可以擁有想要的幸福。甚至有製作人跟洪小鈴約定「生完要再合作」，讓她對新身份也更有信心。

▲「幸星娛樂」旗下藝人曾少宗、洪小鈴、張家慧、林孫煜豪、楊銀豪、鍾政均和裴子齊，齊聚為2025年曆拍攝。（圖／幸星娛樂提供）

▲張家慧現在兒子已經九歲，讓她決定重拾熱愛的演員工作。（圖／幸星娛樂提供）

育有一子的同門好閨蜜張家慧是洪小鈴的好戰友，除了分享所有育兒的經驗，看到什麼好東西更是馬上分享給洪小鈴，讓她邊待產還邊做功課。張家慧是模範媽媽，懷孕後幾乎全職在家相夫教子較少演出，現在兒子已經九歲她，終於放下部分責任，決心重拾熱愛的演員工作。

▲「幸星娛樂」旗下藝人曾少宗、洪小鈴、張家慧、林孫煜豪、楊銀豪、鍾政均和裴子齊，齊聚為2025年曆拍攝。（圖／幸星娛樂提供）

▲曾少宗這兩年戲約不斷。（圖／幸星娛樂提供）

一直都是公司暖男代表的曾少宗，以前養過非常多動物，曾號稱「動物園園長」，過去也真的養過蛇，而拍攝用的道具布蛇，在他手上也像活了起來。曾少宗這兩年戲約不斷，有多部拍完的影集及電影待播出也與國際團隊合作，主演的舞台劇《當妳轉身之後》場場熱賣持續巡演中，大小螢幕跟劇場都可以看到滿滿的他。

▲「幸星娛樂」旗下藝人曾少宗、洪小鈴、張家慧、林孫煜豪、楊銀豪、鍾政均和裴子齊，齊聚為2025年曆拍攝。（圖／幸星娛樂提供）

▲鍾政均則是轉戰音樂劇界一戰成名。（圖／幸星娛樂提供）

鍾政均則是轉戰音樂劇界一戰成名，加上十年日文的學習經歷，去年被日本二度邀約再度前往演出全日本團隊的音樂劇，舞台劇邀約竟已排到年底，但影視演員出身的他還是想喊話，不管電影電視劇，只要是有趣沒挑戰過的角色，還是會請經紀人排除萬難參與演出。

▲「幸星娛樂」旗下藝人曾少宗、洪小鈴、張家慧、林孫煜豪、楊銀豪、鍾政均和裴子齊，齊聚為2025年曆拍攝。（圖／幸星娛樂提供）

▲林孫煜豪去年多了「導演」新身份。（圖／幸星娛樂提供）

去年多了一個導演新身份的林孫煜豪，拿到高額補助的短片《秀子》順利殺青，許多人聽到他用了一票素人演員都為他擔心，但一些業內看完試片的朋友都給了好評，期待蛇年不管幕後幕前蛇麼挑戰都來。

▲「幸星娛樂」旗下藝人曾少宗、洪小鈴、張家慧、林孫煜豪、楊銀豪、鍾政均和裴子齊，齊聚為2025年曆拍攝。（圖／幸星娛樂提供）

▲裴子齊帶著北影「非常新人」頭銜，成為公司最小的師弟。（圖／幸星娛樂提供）

帶著北影「非常新人」頭銜的裴子齊成為最小師弟，就讀北藝大電影系的他在學期間就已擔當多部短片男主角，經紀人也是在影展的短片內看上他魅力。華裔德籍的楊銀豪，則精通德英日語，自從演出的好萊塢電影《台北追緝令》，常收到不同國家朋友的私訊分享，讓他覺得很有成就感。

▲「幸星娛樂」旗下藝人曾少宗、洪小鈴、張家慧、林孫煜豪、楊銀豪、鍾政均和裴子齊，齊聚為2025年曆拍攝。（圖／幸星娛樂提供）

▲華裔德籍的楊銀豪，則精通德英日語。（圖／幸星娛樂提供）

 

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