《夜市王》太紅！連曾志偉想買也吃不到　泰國娘娘遭網抨擊走心回擊了

記者孟育民／高雄報導

緯來原創大型美食競賽綜藝《夜市王》今（18日）迎來萬眾期待的最終決戰，舞台設於高雄夢時代正對面廣場，最終兩強由南機場夜市、東大門國際觀光夜市PK，即便天氣不佳飄雨，現場仍吸引大批民眾朝聖，排店人潮看不見盡頭。稍早，主持人曾志偉、Lulu、泰國娘娘、金針菇接受訪問，表示看到今天人潮也被嚇到，曾志偉說：「我很喜歡吃那個魚，我一下飛機就說可以吃到烤魚嗎？結果他們說放心一定吃不到。」讓Lulu哭笑不得說：「 一代天王連條魚都吃不到。」

▲曾志偉、Lulu、泰國娘娘、金針菇接受訪問。（圖／緯來提供）

娘娘因為在節目中毒舌形象，遭到部分網友抨擊，他笑稱是「被製作公司惡意剪輯」，更有許多人特地衝著她來到高雄，他聽聞後先笑說：「有差嗎？」再聽到現場記者一致認同認為他選的食物好吃，忍不住開砲，「所以我們選的東西都好吃啊，誰說我不懂吃！那個冰淇淋超級好吃，什麼東西好吃我說了算，那些人給我安靜閉嘴啦，我很氣，算了我累了，為什麼大家要跟我吵架，我明明都選好吃的東西。」

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他還笑說，原本以為進場會被觀眾圍剿，沒想到卻依舊人氣滿滿，讓他感到疑惑，「那些罵我的人是誰？」有趣的是，他沒收到網友謾罵的私訊，反而是被網友認成美麗本人，甚至還有人罵錯，「有人說我看夜市王，好討厭其中一位評審，我好討厭那個『婆婆』，我是娘娘，你罵錯我了！」

▲泰國娘娘遭網攻擊當場走心。（圖／緯來提供）

Lulu今天聲音有點沙啞，她說還有點感冒，「大家都要保持好身體健康，而且我們晚上來彩排好冷，我被高雄的天氣嚇到，我站在主舞台的時候，我以為我在合歡山，因為我穿短褲來，我還請助理去買條棉褲。」娘娘則立馬吐槽：「我以為妳是泰國人，因為妳鼻音很重。」

▲Lulu看到今天人潮嚇壞。（圖／緯來提供）