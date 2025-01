記者劉宛欣/綜合報導

近日國民黨提案刪除文化部補助公視的預算,引爆民眾及許多影視工作者的怒火,一眾圈內人紛紛公開發表意見,知名喜劇演員、PODCAST頻道《百靈果News》的主持人凱莉18日也表態,提及過去與公視合作的經驗,雖然未直接提及公視遭刪預算的議題,但仍獲得許多網友迴響。

▲凱莉發聲挺公視。(圖/翻攝凱莉蹲下去臉書)

凱莉18日在臉書發文,提及過去曾主持公視《主題之夜Show》 將近三年的時間,她直言「是我跟電視台合作最開心的一段時間」,擔任主持人期間,製作人非常尊重她的想法,努力讓她在電視台的框架中,也能儘量發揮原本的風格,她有感而發道:「這段期間我接觸到很多我原本一點都不了解的社會議題。」

▲凱莉曾是《主題之夜Show》主持人。(圖/翻攝凱莉蹲下去臉書)

凱莉直言很多議題難以在網路上獲得流量,但卻非常值得討論,她點出《主題之夜Show》就會去做這類「吃力不討好但重要的議題」,如今公視面對預算刪減,恐難像往常一樣作出優質節目,她表示「像這樣的節目,我覺得很重要。I’m so proud of being part of it.」隨後,《主題之夜Show》官方臉書帳號也在底下留言表達感激「謝謝凱莉分享與支持」,凱莉則回覆「我又沒有說謊!」