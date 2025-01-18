國光女神Lala破不合：我和小優還是朋友！　列6罪狀遭疑閨蜜情決裂

記者王靖淳／綜合報導

有國光女神封號的女星LaLa（蘇心甯）日前遭週刊爆料，與好友小優（游振宜）疑似友誼生變，事後她更在社群發文列出六大罪狀，直言要「遠離三觀不正、大嘴巴」的人，貼文曝光後被外界質疑在隔空嗆小優。為此，LaLa急上火線發聲了：「我和小優還是朋友。」

▲小優、Lala日前被爆出友情疑似出現裂痕。（圖／翻攝自Instagram／irisxbloomy、lalababy625）

Lala昨（17）日透過Threads發文表達她對人際關係的反思，她表示，自己已開始刻意遠離那些愛生事、大嘴巴、三觀不正、表裡不一、樂於散播八卦且唯恐天下不亂的人，「自從龍年犯太歲走快一年，我認真斷捨離很多人事物，很後悔42歲才開始做這件事情。」Lala進一步反省她的人際關係，坦言常被情緒勒索，並自問為何高估自己在他人心中的位置，「儘管我自己很好，那是我自己的選擇，不代表別人會珍惜我的真心誠意！」

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▲Lala的貼文受到網友討論。（圖／翻攝自Threads／lalababy625）

Lala表達她對未來人際互動的立場，即使這意味著可能會孤獨，「以後，不想和誰在同一個空間呼吸，那是我的自由！就算從今以後會很孤單也沒關係，因為我當不了演很大的人，真的太累了太噁心了！」貼文曝光後，立即掀起網友留言討論，甚至有人猜測她疑似是在嗆好友小優。為此，Lala事後透過IG限動給出解釋，除了強調文章所說的對象不是小優之外，同時也表示兩人還是朋友，「發文純粹是我2024年心情日記，所講的是已經完全沒有交集的過去。」

▲Lala澄清和小優還是朋友。（圖／翻攝自Instagram／lalababy625）

最後，Lala不忘在文末給出人際交往的建議，提醒大家避免與那些愛生事、三觀不正且唯恐天下不亂的人來往，同時也感謝大家的關心，「謝謝大家關心，但真的不要和三觀不正、愛生事又唯恐天下不亂的人交朋友，太可怕。」