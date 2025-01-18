ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

國光女神Lala破不合：我和小優還是朋友！　列6罪狀遭疑閨蜜情決裂

記者王靖淳／綜合報導

有國光女神封號的女星LaLa（蘇心甯）日前遭週刊爆料，與好友小優（游振宜）疑似友誼生變，事後她更在社群發文列出六大罪狀，直言要「遠離三觀不正、大嘴巴」的人，貼文曝光後被外界質疑在隔空嗆小優。為此，LaLa急上火線發聲了：「我和小優還是朋友。」

▲▼小優lala。（圖／翻攝自Instagram／irisxbloomy、lalababy625）

▲小優、Lala日前被爆出友情疑似出現裂痕。（圖／翻攝自Instagram／irisxbloomy、lalababy625）

Lala昨（17）日透過Threads發文表達她對人際關係的反思，她表示，自己已開始刻意遠離那些愛生事、大嘴巴、三觀不正、表裡不一、樂於散播八卦且唯恐天下不亂的人，「自從龍年犯太歲走快一年，我認真斷捨離很多人事物，很後悔42歲才開始做這件事情。」Lala進一步反省她的人際關係，坦言常被情緒勒索，並自問為何高估自己在他人心中的位置，「儘管我自己很好，那是我自己的選擇，不代表別人會珍惜我的真心誠意！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼Lala、小優。（圖／翻攝自Instagram／lalababy625）

▲Lala的貼文受到網友討論。（圖／翻攝自Threads／lalababy625）

Lala表達她對未來人際互動的立場，即使這意味著可能會孤獨，「以後，不想和誰在同一個空間呼吸，那是我的自由！就算從今以後會很孤單也沒關係，因為我當不了演很大的人，真的太累了太噁心了！」貼文曝光後，立即掀起網友留言討論，甚至有人猜測她疑似是在嗆好友小優。為此，Lala事後透過IG限動給出解釋，除了強調文章所說的對象不是小優之外，同時也表示兩人還是朋友，「發文純粹是我2024年心情日記，所講的是已經完全沒有交集的過去。」

▲▼Lala、小優。（圖／翻攝自Instagram／lalababy625）

▲Lala澄清和小優還是朋友。（圖／翻攝自Instagram／lalababy625）

最後，Lala不忘在文末給出人際交往的建議，提醒大家避免與那些愛生事、三觀不正且唯恐天下不亂的人來往，同時也感謝大家的關心，「謝謝大家關心，但真的不要和三觀不正、愛生事又唯恐天下不亂的人交朋友，太可怕。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

Google地圖毛孩亂入追街景車　網笑：讓你體驗被狗追的感覺

推薦閱讀

崩壞！《海豚灣》童星21歲殺國三生「至今還在逃」　淪10大外逃要犯

崩壞！《海豚灣》童星21歲殺國三生「至今還在逃」　淪10大外逃要犯

陳國華找到肇逃者「決定不求償」親曝原因！　談兒傷況：全家心力交瘁

陳國華找到肇逃者「決定不求償」親曝原因！　談兒傷況：全家心力交瘁

獨／劉書宏深夜發文「再見了」失聯兩小時　親友急尋狂call：出事了！

獨／劉書宏深夜發文「再見了」失聯兩小時　親友急尋狂call：出事了！

劉書宏深夜突告別「有緣再見」！PO文認：犯數不清的錯　經紀人曝原因

劉書宏深夜突告別「有緣再見」！PO文認：犯數不清的錯　經紀人曝原因

快訊／遭利菁洩漏兒子生父身份　謝金燕堅強發聲：他人的恥笑我承受

快訊／遭利菁洩漏兒子生父身份　謝金燕堅強發聲：他人的恥笑我承受

鹿哈宣布求婚成功！浪漫現場影片曝光　陸網全看錯：怎不是關曉彤

鹿哈宣布求婚成功！浪漫現場影片曝光　陸網全看錯：怎不是關曉彤

謝金燕凌晨發聲41字：我不害怕！　兒子生父名字被提起…護兒28年

謝金燕凌晨發聲41字：我不害怕！　兒子生父名字被提起…護兒28年

黃聖依認了「已與富商尪楊子分開」！　親口證實：拿回個人財產

黃聖依認了「已與富商尪楊子分開」！　親口證實：拿回個人財產

威力彩上看5.4億！「3生肖3星座」20日偏財運爆　龍快吃玉米補財庫

威力彩上看5.4億！「3生肖3星座」20日偏財運爆　龍快吃玉米補財庫

宋慧喬209坪豪華獨棟首公開！家門前有廣闊院子　網驚呼：裝潢超美

宋慧喬209坪豪華獨棟首公開！家門前有廣闊院子　網驚呼：裝潢超美

趙露思休息沒滿月爆復出！　陸媒揭「恐遭冷凍2年」困境：她無路可走

趙露思休息沒滿月爆復出！　陸媒揭「恐遭冷凍2年」困境：她無路可走

獨／藍委為《聽海湧》要砍23億公視預算！　主演施名帥發聲

獨／藍委為《聽海湧》要砍23億公視預算！　主演施名帥發聲

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

崩壞！《海豚灣》童星21歲殺國三生「至今還在逃」　淪10大外逃要犯

陳國華找到肇逃者「決定不求償」親曝原因！　談兒傷況：全家心力交瘁

獨／劉書宏深夜發文「再見了」失聯兩小時　親友急尋狂call：出事了！

劉書宏深夜突告別「有緣再見」！PO文認：犯數不清的錯　經紀人曝原因

快訊／遭利菁洩漏兒子生父身份　謝金燕堅強發聲：他人的恥笑我承受

鹿哈宣布求婚成功！浪漫現場影片曝光　陸網全看錯：怎不是關曉彤

謝金燕凌晨發聲41字：我不害怕！　兒子生父名字被提起…護兒28年

黃聖依認了「已與富商尪楊子分開」！　親口證實：拿回個人財產

威力彩上看5.4億！「3生肖3星座」20日偏財運爆　龍快吃玉米補財庫

宋慧喬209坪豪華獨棟首公開！家門前有廣闊院子　網驚呼：裝潢超美

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

小優, Lala, 蘇心甯

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《祕書俱樂部》六月爆婚姻危機嗆小三　修杰楷為愛「賣房又結紮」
  2. 中居正廣醜聞扯出「性朝貢」風波！　電視台致歉：成立調查委員會
  3. 劉芯彤尾牙斷片「被帶去開房間」　醒來驚見躺床上：只有吐的記憶
  4. 《夜市王》太紅！連曾志偉想買也吃不到　泰國娘娘遭網抨擊走心回擊了
  5. 打臉陳玉珍！公視電影入圍柏林影展　《聽海湧》黃冠智：世界看見台灣的實力
  6. 劉書宏喊再見「黃宏軒第一個約談心」！　PO道別文後首發聲
  7. 唐綺陽動用百萬粉專發「求救訊號」！　呼籲協尋：請大家多幫忙
  8. 快訊／玖壹壹健志愛妻Mia生了　喜迎魔羯寶寶「生日跟周杰倫同一天」
  9. 快訊／遭利菁洩漏兒子生父身份　謝金燕堅強發聲：他人的恥笑我承受
  10. 蔡尚樺主持佳能尾牙穿超辣！　「深V開到肚臍」轉身美背看光

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366