竟在電影院開演唱會！　恐龍的皮創新舉「還辦木乃伊復活儀式」

記者蔡琛儀／台北報導

樂團「The Dinosaur’s Skin 恐龍的皮」發行第一張概念專輯《I Dig You》深獲樂迷喜愛，向來喜歡挑戰不同的演出場域，日前特別選在「MUVIE CINEMAS 台北松仁」舉辦「恐龍木乃伊之謎」電影專場，演唱會直接就在電影院裡開唱，結合電影與MV形式呈現，劇情以發掘冒險考古結合木乃伊為主題，相當特別。

▲恐龍的皮在電影院開唱。（圖／好多音樂提供）

開場VCR特別以新聞播報方式作為序幕，緊接兩位「恐龍」現身在戲院中央，帶著樂團編制飆唱〈Retro petrol 〉、〈Triassic acid 〉2首歌曲，觀眾席間更有許多顆氣球讓大家隨著節奏輪流推動，把現場氣氛瞬即炒熱，他們開心宣告：「這場特別專場正式首映！今天會是聽覺與視覺隆重饗宴，讓我們繼續展開冒險。」

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當晚還邀來好友Andr擔任驚喜嘉賓，雙方合唱〈Meteor shower〉、〈AMBER〉、〈Does your boyfriend know〉3首歌，雙方不斷推薦歌迷要支持彼此的新專輯，話鋒一轉又突然聊起月球上的隕石，無厘頭對話讓全場笑聲不斷。歌曲安排隨著電影劇情尾聲進入高潮，在演唱完〈Millions of years apart〉 、〈If I say I love you〉後，現場進行了「木乃伊復活儀式」，舞台上出現了與木乃伊與恐龍同台的畫面，電影與實境的完美結合讓樂迷們驚呼連連。

▲恐龍的皮邀請好友Andr擔任嘉賓。（圖／好多音樂提供）

三角龍感性告白：「今天在這裡非常感動，我們兩隻恐龍來到人類社會，一開始一無所有，經過非常多人類的幫助，開始做音樂原本只是想找到世界上剩下的恐龍，但這中間我們產生出其他興趣，今天更一圓我們電影夢，謝謝台上哺乳類樂手們，希望之後我們有更多機會能把這電影放映給大家看。」

邁入2025，恐龍的皮也許下工作計劃：「2025要去海外開專場！預計會去新加坡、馬來西亞、還有泰國，希望可以去更多地方和大家見面！！願望就是可以找到更多恐龍朋友，也希望寫出更多好聽的歌和大家見面。」