ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

竟在電影院開演唱會！　恐龍的皮創新舉「還辦木乃伊復活儀式」

記者蔡琛儀／台北報導

樂團「The Dinosaur’s Skin 恐龍的皮」發行第一張概念專輯《I Dig You》深獲樂迷喜愛，向來喜歡挑戰不同的演出場域，日前特別選在「MUVIE CINEMAS 台北松仁」舉辦「恐龍木乃伊之謎」電影專場，演唱會直接就在電影院裡開唱，結合電影與MV形式呈現，劇情以發掘冒險考古結合木乃伊為主題，相當特別。

▲▼恐龍的皮舉辦【恐龍木乃伊之謎】電影專場。（圖／好多音樂提供）

▲恐龍的皮在電影院開唱。（圖／好多音樂提供）

開場VCR特別以新聞播報方式作為序幕，緊接兩位「恐龍」現身在戲院中央，帶著樂團編制飆唱〈Retro petrol 〉、〈Triassic acid 〉2首歌曲，觀眾席間更有許多顆氣球讓大家隨著節奏輪流推動，把現場氣氛瞬即炒熱，他們開心宣告：「這場特別專場正式首映！今天會是聽覺與視覺隆重饗宴，讓我們繼續展開冒險。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

當晚還邀來好友Andr擔任驚喜嘉賓，雙方合唱〈Meteor shower〉、〈AMBER〉、〈Does your boyfriend know〉3首歌，雙方不斷推薦歌迷要支持彼此的新專輯，話鋒一轉又突然聊起月球上的隕石，無厘頭對話讓全場笑聲不斷。歌曲安排隨著電影劇情尾聲進入高潮，在演唱完〈Millions of years apart〉 、〈If I say I love you〉後，現場進行了「木乃伊復活儀式」，舞台上出現了與木乃伊與恐龍同台的畫面，電影與實境的完美結合讓樂迷們驚呼連連。

▲▼恐龍的皮舉辦【恐龍木乃伊之謎】電影專場。（圖／好多音樂提供）

▲恐龍的皮邀請好友Andr擔任嘉賓。（圖／好多音樂提供）

三角龍感性告白：「今天在這裡非常感動，我們兩隻恐龍來到人類社會，一開始一無所有，經過非常多人類的幫助，開始做音樂原本只是想找到世界上剩下的恐龍，但這中間我們產生出其他興趣，今天更一圓我們電影夢，謝謝台上哺乳類樂手們，希望之後我們有更多機會能把這電影放映給大家看。」

邁入2025，恐龍的皮也許下工作計劃：「2025要去海外開專場！預計會去新加坡、馬來西亞、還有泰國，希望可以去更多地方和大家見面！！願望就是可以找到更多恐龍朋友，也希望寫出更多好聽的歌和大家見面。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

推薦閱讀

崩壞！《海豚灣》童星21歲殺國三生「至今還在逃」　淪10大外逃要犯

崩壞！《海豚灣》童星21歲殺國三生「至今還在逃」　淪10大外逃要犯

陳國華找到肇逃者「決定不求償」親曝原因！　談兒傷況：全家心力交瘁

陳國華找到肇逃者「決定不求償」親曝原因！　談兒傷況：全家心力交瘁

劉書宏深夜突告別「有緣再見」！PO文認：犯數不清的錯　經紀人曝原因

劉書宏深夜突告別「有緣再見」！PO文認：犯數不清的錯　經紀人曝原因

鹿哈宣布求婚成功！浪漫現場影片曝光　陸網全看錯：怎不是關曉彤

鹿哈宣布求婚成功！浪漫現場影片曝光　陸網全看錯：怎不是關曉彤

謝金燕凌晨發聲41字：我不害怕！　兒子生父名字被提起…護兒28年

謝金燕凌晨發聲41字：我不害怕！　兒子生父名字被提起…護兒28年

威力彩上看5.4億！「3生肖3星座」20日偏財運爆　龍快吃玉米補財庫

威力彩上看5.4億！「3生肖3星座」20日偏財運爆　龍快吃玉米補財庫

趙露思休息沒滿月爆復出！　陸媒揭「恐遭冷凍2年」困境：她無路可走

趙露思休息沒滿月爆復出！　陸媒揭「恐遭冷凍2年」困境：她無路可走

黃聖依認了「已與富商尪楊子分開」！　親口證實：拿回個人財產

黃聖依認了「已與富商尪楊子分開」！　親口證實：拿回個人財產

A-Lin演唱會「超大咖歌王突現身」！　她當場嚇傻：真的會發抖

A-Lin演唱會「超大咖歌王突現身」！　她當場嚇傻：真的會發抖

宋慧喬209坪豪華獨棟首公開！家門前有廣闊院子　網驚呼：裝潢超美

宋慧喬209坪豪華獨棟首公開！家門前有廣闊院子　網驚呼：裝潢超美

獨／藍委為《聽海湧》要砍23億公視預算！　主演施名帥發聲

獨／藍委為《聽海湧》要砍23億公視預算！　主演施名帥發聲

A-Lin小巨蛋開唱「爆酒後台上失控」　才唱一句...演出突喊卡！

A-Lin小巨蛋開唱「爆酒後台上失控」　才唱一句...演出突喊卡！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

崩壞！《海豚灣》童星21歲殺國三生「至今還在逃」　淪10大外逃要犯

陳國華找到肇逃者「決定不求償」親曝原因！　談兒傷況：全家心力交瘁

劉書宏深夜突告別「有緣再見」！PO文認：犯數不清的錯　經紀人曝原因

鹿哈宣布求婚成功！浪漫現場影片曝光　陸網全看錯：怎不是關曉彤

謝金燕凌晨發聲41字：我不害怕！　兒子生父名字被提起…護兒28年

威力彩上看5.4億！「3生肖3星座」20日偏財運爆　龍快吃玉米補財庫

趙露思休息沒滿月爆復出！　陸媒揭「恐遭冷凍2年」困境：她無路可走

黃聖依認了「已與富商尪楊子分開」！　親口證實：拿回個人財產

A-Lin演唱會「超大咖歌王突現身」！　她當場嚇傻：真的會發抖

宋慧喬209坪豪華獨棟首公開！家門前有廣闊院子　網驚呼：裝潢超美

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 直擊／《夜市王》總決賽現場擠爆！　節目超支300萬「第二季走向曝光」
  2. GD同款睡褲「竟是台灣品牌」！　吳思賢也有同款
  3. 《九重紫》孟子義李昀銳爆戀愛中！同劇童星爆內幕　媽媽急改口道歉
  4. 過氣韓男星爆「棄養失智老母親」斷聯　療養院求救：老人無處可去
  5. 金敏喜公開不倫9年懷孕！　洪尚秀元配「接電話才知」不離婚原因曝
  6. 電視台早知中居正廣侵犯惡行！「幫瞞1年多」辯：怕女生曝光　網怒開轟
  7. 竟在電影院開演唱會！　恐龍的皮創新舉「還辦木乃伊復活儀式」
  8. 知名韓星「傳訊息請編劇救救我」遭指搶別人角色　韓網罵翻：超失望！
  9. 獨家／美魔女海邊露出「渾圓蜜桃屁股蛋」　身分曝光「竟是電商女王」
  10. 宋慧喬209坪豪華獨棟首公開！家門前有廣闊院子　網驚呼：裝潢超美

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366