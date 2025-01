竟在電影院開演唱會！　恐龍的皮創新舉「還辦木乃伊復活儀式」

記者蔡琛儀/台北報導

樂團「The Dinosaur’s Skin 恐龍的皮」發行第一張概念專輯《I Dig You》深獲樂迷喜愛,向來喜歡挑戰不同的演出場域,日前特別選在「MUVIE CINEMAS 台北松仁」舉辦「恐龍木乃伊之謎」電影專場,演唱會直接就在電影院裡開唱,結合電影與MV形式呈現,劇情以發掘冒險考古結合木乃伊為主題,相當特別。

▲恐龍的皮在電影院開唱。(圖/好多音樂提供)

開場VCR特別以新聞播報方式作為序幕,緊接兩位「恐龍」現身在戲院中央,帶著樂團編制飆唱〈Retro petrol 〉、〈Triassic acid 〉2首歌曲,觀眾席間更有許多顆氣球讓大家隨著節奏輪流推動,把現場氣氛瞬即炒熱,他們開心宣告:「這場特別專場正式首映!今天會是聽覺與視覺隆重饗宴,讓我們繼續展開冒險。」

當晚還邀來好友Andr擔任驚喜嘉賓,雙方合唱〈Meteor shower〉、〈AMBER〉、〈Does your boyfriend know〉3首歌,雙方不斷推薦歌迷要支持彼此的新專輯,話鋒一轉又突然聊起月球上的隕石,無厘頭對話讓全場笑聲不斷。歌曲安排隨著電影劇情尾聲進入高潮,在演唱完〈Millions of years apart〉 、〈If I say I love you〉後,現場進行了「木乃伊復活儀式」,舞台上出現了與木乃伊與恐龍同台的畫面,電影與實境的完美結合讓樂迷們驚呼連連。

▲恐龍的皮邀請好友Andr擔任嘉賓。(圖/好多音樂提供)

三角龍感性告白:「今天在這裡非常感動,我們兩隻恐龍來到人類社會,一開始一無所有,經過非常多人類的幫助,開始做音樂原本只是想找到世界上剩下的恐龍,但這中間我們產生出其他興趣,今天更一圓我們電影夢,謝謝台上哺乳類樂手們,希望之後我們有更多機會能把這電影放映給大家看。」

邁入2025,恐龍的皮也許下工作計劃:「2025要去海外開專場!預計會去新加坡、馬來西亞、還有泰國,希望可以去更多地方和大家見面!!願望就是可以找到更多恐龍朋友,也希望寫出更多好聽的歌和大家見面。」