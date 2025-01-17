S級女優小宵虎南雪地脫了！「比基尼炸出豪乳」　網暈：超火辣

記者顧齊祐／綜合報導

日本SS級AV女優小宵虎南是許多老司機心目中的神，擁有超高顏值的同時，又擁有豐滿上圍以及白皙皮膚，受封為「新生代神乳傳說」。然而她去年底卻無預警宣布引退，讓粉絲都相當崩潰，不過她仍經常在社群平台分享日常生活，近日更曬出一張在雪地中穿著比基尼的辣照，再度引起粉絲熱議。

▲小宵虎南擁有豐滿上圍以及白皙皮膚，受封為「新生代神乳傳說」。（圖／翻攝自Instagram／konankoyoiiii）



小宵虎南昨（16）日在Instagram曬出了一張比基尼辣照，只見她站在雪地當中，披著一頭粉色長髮，戴著白色毛帽，並半脫著藍色羽絨外套，外套裡面僅穿一套白色比基尼，大方展現豐滿的上圍與纖細的長腿，火辣身材與冰冷雪地形成強烈對比，瞬間吸引了眾人目光。

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▲小宵虎南曬出在雪地中穿著比基尼的辣照。（圖／翻攝自Instagram／konankoyoiiii）



小宵虎南的辣照曝光後，立刻吸引了大批粉絲朝聖，並紛紛留言「太可愛了，是天使」、「看起來超冷的」、「在寒冷中超火辣」、「這麼冷的天氣竟然還有辣照」、「小宵虎南好美好美」、「太厲害了，不要感冒了」。

▲小宵虎南曬出在雪地中穿著比基尼的辣照。（圖／翻攝自Instagram／konankoyoiiii）