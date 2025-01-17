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小S看到「格鬥界許光漢」當場哭了　三浦孝太全身被摸遍：我滿開心的

記者吳睿慈／台北報導

「格鬥界許光漢」的日本新星三浦孝太（Kota Miura）首度來台，他17日在台舉辦粉絲見面會，活動開演前日上遍各大綜藝節目，其中包含《小姐不熙娣》，小S看到他本人爆哭。三浦孝太17日受訪表示「看到她哭滿開心的，因為代表看到我很感動，希望大家可以多多看一下節目」，他被小S摸遍全身，直呼「我滿開心的」。

▲三浦孝太見面會演唱彩排+聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲三浦孝太17日在台灣舉辦見面會。（圖／記者林敬旻攝）

三浦孝太見面會開演前，晚間在活動場地接受台灣媒體採訪，他首度訪台，「我是第一次來台，吃了很多台灣食物，雖然還沒吃到小籠包，但很期待吃到台灣當地的小籠包」，此趟喝了台啤、吃了鴛鴦火鍋還有便當，他大讚：「我覺得很好吃很美味！」

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▲三浦孝太見面會演唱彩排+聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲三浦孝太在台體驗小S主持的招牌作風。（圖／記者林敬旻攝）

除此之外，他還體驗到「小S的招牌作風」，16日登上《小姐不熙娣》，他笑喊「節目風格跟日本不一樣，更多自由的感覺，我全身都被摸遍了，滿開心的！」他稱讚小S很漂亮，尤其是主持人看到他激動地哭出來，「如果在我面前哭的話，我會覺得是她覺得很感動的表達方式，我會覺得被愛著、被寵愛著，我很喜歡這種方式。」

▲三浦孝太稱讚「小S很漂亮」，被摸遍很開心。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼三浦孝太稱讚「小S很漂亮」，被摸遍很開心。（圖／記者林敬旻攝）

▲三浦孝太見面會演唱彩排+聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

被封為「格鬥界許光漢」，三浦孝太謙虛：「我是剛剛才知道，許光漢演員比較帥。」不過確實近來台灣粉絲暴增，他說：「之前是泰國、韓國我常去的地方粉絲比較多，但最近IG台灣粉絲變得很多，我不太看IG私訊，但只要有限時動態或貼文之類的標註，我都會看，尤其是會看提及的文字。」

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