凱莉狂被說教「怎麼當好媽媽」！　累翻回嗆：怎這麼多網路婆婆

記者劉宛欣／綜合報導

知名Podcast節目《百靈果NEWS》主持人凱莉在去年8月中旬平安生下女兒，初為人母的她經常透過社群記錄育兒生活，已經當媽後面臨的問題，百靈果頻道上甚至為此開了新單元「嬰兒限定」，與搭檔Ken一起談父母經，不過近日卻出現不少對她育兒方式說三道四的網友，讓她相當無奈，直言「怎麼這麼多愛情勒別人的網路婆婆」。

▲凱莉當媽後，經常在社群分享育兒心情。（圖／翻攝凱莉蹲下去臉書）

凱莉17日在臉書發文，似乎對最近部分網友針對她的育兒方式頗有微詞，而感到厭煩，她直言：「生完小孩後光是想恢復懷孕前體態跟體力、投入工作，就有夠困難了，還要面對網友對媽媽的各種期待跟要求，告訴你應該怎麼做才是個好媽媽，『不然小孩很可憐』。」更反擊表示「怎麼這麼多愛情勒別人的網路婆婆啊？」

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▲凱莉發文批評「網路婆婆」。（圖／翻攝凱莉蹲下去臉書）

凱莉直言對這類的批評很不滿「我看了真的很不爽，因為產後減肥他媽的已經夠難了好嗎」，網友也紛紛表示心有戚戚焉，回應「小孩問題我一律建議丟旁邊，生命自會找到出口」、「都沒時間睡覺了，哪還有心力減肥」、「不用聽，我也剛生完….聽到跟身材有關都會瞬間暴怒」、「當媽媽以後就是要訓練出左耳進右耳出的功能」。