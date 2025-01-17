獨／藍委為《聽海湧》要砍23億公視預算！　主演施名帥發聲

記者蕭采薇／台北報導

國民黨立委陳玉珍針對114年度總預算案，並以台劇《聽海湧》為例，直指公視戲劇竄改歷史等原因，提案刪光文化部補助公視的23億元預算，引發影視界和藝文界怒火。對此《聽海湧》主演之一的施名帥，經紀人也向《ETtoday星光雲》吐露心聲。

▲《聽海湧》施名帥在戲中飾演駐北婆羅洲領事，無奈在戰爭中淪為戰俘。（圖／公視提供）

被譽為「台劇新天花板」二戰懸疑劇集《聽海湧》，講述二戰期間臺灣青年在戰爭中的艱難求生和人性掙扎，即使全劇播畢後仍持續受到討論。業內相關人士也向《ETtoday星光雲》透露：「拿這部開刀真的滿不聰明的，因為《聽海湧》是公認的拍得很好。」認為提案立委因此引起眾怒，完全是意料之中。

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《聽海湧》主演之一的戲中飾演駐北婆羅洲領事，無奈在戰爭中淪為戰俘，原本一說角色原型為時任中華民國外交官的卓還來，後官方表示為虛構人物。

▲《聽海湧》被捲入這場預算攻防之戰，甚至被立委陳玉珍指不符史實。（圖／公視提供）

而《聽海湧》被捲入這場預算攻防之戰，甚至被指不符史實，對此施名帥經紀人向《ETtoday星光雲》表示：「影視劇本是各編劇與主創的創作，通常我們在選擇項目的時候，會就故事精不精采，角色有沒有戲劇張力來做判斷，演員只是銓譯劇中角色的媒介。」

不過最初提案的立委陳玉珍，在引發影視工作者和輿論反彈後，原本嗆聲「絕不縮手」，但國民黨團急踩煞車，經過協商溝通，說將提案修改為刪減1%，為2300萬，此舉也被外界形容「切割陳玉珍」，民眾黨也透過記者會表示，不支持該提案，會做影視工作人員的後盾。