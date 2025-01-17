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擔心被刪23億元預算　水果奶奶出面「有一千個理由該留下公視」

記者葉文正／台北報導


由趙自強製作主持的《水果冰淇淋》今天在迪化街舉行記者會，趙自強扮演的「水果奶奶」出面，為公視喊話：「真的有一千個理由留下公視，希望繼續溝通。」他也宣布小公視確定定頻在121台，希望大小朋友繼續。

▲水果奶奶出面爭取預算。（圖／記者謝盛帆攝）

▲水果奶奶出面爭取預算。（圖／記者謝盛帆攝）

趙自強主持《水果冰淇淋》多年，今天他照例在年前發紅包，他說每年過年都會發紅包，《水果冰淇淋》有26年了，希望大朋友小朋友年輕朋友繼續支持他們。

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▲水果奶奶出面爭取預算。（圖／記者謝盛帆攝）

▲水果奶奶希望能持續溝通。（圖／記者謝盛帆攝）
至於公視有23億元預算可能遭砍，趙自強則說：「怎麼可能呢，今天的事情，就是以後的故事，水果奶奶已經說了20多年的故事，我常常告訴小朋友，要有勇氣做善良的事情，說故事的人如果碰到問題跟困難就逃躲，那怎麼能說故事，也相信故事的力量，相信大朋友說故事給下一代的小朋友，好好經營每一天。」

▲水果奶奶出面爭取預算。（圖／記者謝盛帆攝）

▲水果奶奶認為預算應該不會被刪。（圖／記者謝盛帆攝）

他也呼籲，「每一個善良的人，做好榜樣，是正確的選擇，去年八月二十日小公視終於有頻道，這是所有人做的夢，沒想到我到年老終於實現了，也渴望很久，有了小公視，就會有更多有才華年輕人加入行列，這頻道就像很棒的一條路，很多想要跑馬拉松的，跑更多年輕馬拉松說故事者，都要上來跑。」

公共電視很有趣，大家捐款挺公視，做好很多事，希望觀眾支持的，還是有很多觀眾支持，有一千個理由必須留下公視，真正的力量，希望爸爸媽媽小朋友，繼續捐款給公視。

趙自強也感性的說：「我總覺得大朋友的事，怎可能有人不讓我們幫小朋友說故事呢，不要讓熊本熊知道這件事，不要讓日本朋友知道這些事，我們台灣算是比較晚有公共電視的，別的國家比我們超前二十幾年，有很乾淨的頻道是為孩子們，外國經費也比我們超過一百倍，我們該好好珍惜的預算，是別的國家的預算百分之一不到，這很像童話，因很難想像。」


趙自強也說，「我年紀應該比立委大，體重很難說，我覺得這世界上面，尤其很多朋友看我們成長後，還帶小朋友來看節目，多年努力，任何人有民意支持的人，都是想為台灣做事，多溝通，多弄清楚等等，也許少點誤會，別吵架，慢慢說。」

至於有立委質疑不知公視錢花在哪裡，趙自強笑說：「我大部分開銷都是雞蛋，買雞蛋與麵粉等等，要有相關負責的人士去溝通，讓多元社會更精良，更有效率的分工，說故事，經營平台的好好去經營，應該做好分工，合作的基礎就是信任，我們要互相了解，要講講話，互相包容禮讓才能合作分工，把心裡的話說清楚，有時候太趕，對孩子的教育不要這麼趕。」

趙自強說，水果冰淇淋從1998年開始在公視頻道播出，26年來不知陪伴多少小朋友成長，2019年後，更有台語配音版本，在公視台語台播出，這次新年MV也是最新成果，希望大小朋友喜歡。

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