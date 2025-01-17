快訊／前T-ara雅凜涉「虐兒毀謗」遭判刑！　媽媽也有罪

記者張筱涵／綜合報導

韓國女團T-ara出身成員雅凜因涉嫌兒童虐待及名譽毀損，遭法院判處8個月有期徒刑，緩刑2年，並被要求接受40小時的兒童虐待預防課程。

▲雅凜因涉嫌兒童虐待及名譽毀損，遭法院判處8個月有期徒刑，緩刑2年。（圖／翻攝自Instagram／areum0ju）



綜合韓媒報導，法院於17日對雅凜作出判決，她被控在孩子面前辱罵前夫，並在網路直播中公開針對他人的法院判決書內容，對當事人進行誹謗。法院指出，雅凜的行為對合法監護人造成了精神損害，應受到譴責，關於名譽毀損部分，法院認定她未經核實事實便發表「判決書被偽造」等言論，具有誹謗意圖。

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此外，雅凜的母親也因涉嫌在女兒辱罵前女婿的環境中放任孫子受到影響，被判4個月有期徒刑，緩刑1年。法院考量其認罪態度及無前科等情況，作出上述裁決。

事實上，雅凜於2012年加入T-ara，但僅活動1年後退出。她2019年與企業家金永杰結婚，育有2名兒子。然而，她與丈夫2022年共同出演綜藝節目《結婚與離婚之間》時，公開了夫妻間的不和狀況，同年7月宣布懷上第二胎，但又於2023年公開正在與丈夫進行離婚訴訟，並計劃與新男友登記結婚。

雅凜曾指控前夫對孩子進行虐待，並公開其家庭暴力的相關照片，但經警方調查，並未認定其前夫的兒童虐待行為，檢察廳亦因證據不足對前夫不起訴處理。目前，雅凜已與新男友再婚，去年11月誕下第三個孩子，並懷有第四胎，此事件引發了輿論對她家庭生活及行為的高度關注，成為社會話題。

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