ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

快訊／前T-ara雅凜涉「虐兒毀謗」遭判刑！　媽媽也有罪

記者張筱涵／綜合報導

韓國女團T-ara出身成員雅凜因涉嫌兒童虐待及名譽毀損，遭法院判處8個月有期徒刑，緩刑2年，並被要求接受40小時的兒童虐待預防課程。

▲雅凜涉嫌詐欺和虐童。（圖／翻攝自Instagram／areum0ju）

▲雅凜因涉嫌兒童虐待及名譽毀損，遭法院判處8個月有期徒刑，緩刑2年。（圖／翻攝自Instagram／areum0ju）

綜合韓媒報導，法院於17日對雅凜作出判決，她被控在孩子面前辱罵前夫，並在網路直播中公開針對他人的法院判決書內容，對當事人進行誹謗。法院指出，雅凜的行為對合法監護人造成了精神損害，應受到譴責，關於名譽毀損部分，法院認定她未經核實事實便發表「判決書被偽造」等言論，具有誹謗意圖。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，雅凜的母親也因涉嫌在女兒辱罵前女婿的環境中放任孫子受到影響，被判4個月有期徒刑，緩刑1年。法院考量其認罪態度及無前科等情況，作出上述裁決。

事實上，雅凜於2012年加入T-ara，但僅活動1年後退出。她2019年與企業家金永杰結婚，育有2名兒子。然而，她與丈夫2022年共同出演綜藝節目《結婚與離婚之間》時，公開了夫妻間的不和狀況，同年7月宣布懷上第二胎，但又於2023年公開正在與丈夫進行離婚訴訟，並計劃與新男友登記結婚。

雅凜曾指控前夫對孩子進行虐待，並公開其家庭暴力的相關照片，但經警方調查，並未認定其前夫的兒童虐待行為，檢察廳亦因證據不足對前夫不起訴處理。目前，雅凜已與新男友再婚，去年11月誕下第三個孩子，並懷有第四胎，此事件引發了輿論對她家庭生活及行為的高度關注，成為社會話題。

● ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
拒絕家庭暴力，請撥打110、113。
防止老人受虐，請撥打110、113。

►旗下有金喜愛、車勝元超多大咖！　YG娛樂突宣布「結束演員經紀」

►金珉禧不倫戀9年「懷孕了」！　大22歲導演重修駕照親陪產檢

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

「張君雅小妹妹」現在變這樣！　比基尼曬「S型超有料身材」辣噴鼻血

推薦閱讀

謝金燕凌晨發聲41字：我不害怕！　兒子生父名字被提起…護兒28年

謝金燕凌晨發聲41字：我不害怕！　兒子生父名字被提起…護兒28年

謝金燕28歲兒子帥到可以出道！　外型激似「超大咖男神」哥哥認證

謝金燕28歲兒子帥到可以出道！　外型激似「超大咖男神」哥哥認證

華航董座謝世謙心肌梗塞猝死　女兒竟是知名樂團成員：以為只是感冒

華航董座謝世謙心肌梗塞猝死　女兒竟是知名樂團成員：以為只是感冒

立委爆假中風「當眾要求空姐扶老二」拿紙杯接尿！機長1招反制超帥

立委爆假中風「當眾要求空姐扶老二」拿紙杯接尿！機長1招反制超帥

快訊／金珉禧不倫戀9年「懷孕了」！　大22歲導演重修駕照親陪產檢

快訊／金珉禧不倫戀9年「懷孕了」！　大22歲導演重修駕照親陪產檢

原要在日本生！謝金燕兒爸遭爆「百分百」是他...高帥男模被點名

原要在日本生！謝金燕兒爸遭爆「百分百」是他...高帥男模被點名

Ivy、陳國華國二兒「公車站遭撞飛」急診！怒控騎士肇逃：能心安嗎

Ivy、陳國華國二兒「公車站遭撞飛」急診！怒控騎士肇逃：能心安嗎

張學友突宣布「台灣連唱12場」 將採實名制　不止台北…場次全曝光

張學友突宣布「台灣連唱12場」 將採實名制　不止台北…場次全曝光

鹿哈求婚女友成功「超大粉紅排場熱吻」！　轉戰直播半年海撈1.3億

鹿哈求婚女友成功「超大粉紅排場熱吻」！　轉戰直播半年海撈1.3億

孫生現身戶政事務所！「連名帶姓全改」新名字曝：不能後悔的終身大事

孫生現身戶政事務所！「連名帶姓全改」新名字曝：不能後悔的終身大事

尹錫悅被捕「支持者怒出征IU」！IG遭惡評洗版：國民妹妹背叛大家

尹錫悅被捕「支持者怒出征IU」！IG遭惡評洗版：國民妹妹背叛大家

旗下有金喜愛、車勝元超多大咖！　YG娛樂突宣布「結束演員經紀」

旗下有金喜愛、車勝元超多大咖！　YG娛樂突宣布「結束演員經紀」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

謝金燕凌晨發聲41字：我不害怕！　兒子生父名字被提起…護兒28年

謝金燕28歲兒子帥到可以出道！　外型激似「超大咖男神」哥哥認證

華航董座謝世謙心肌梗塞猝死　女兒竟是知名樂團成員：以為只是感冒

立委爆假中風「當眾要求空姐扶老二」拿紙杯接尿！機長1招反制超帥

快訊／金珉禧不倫戀9年「懷孕了」！　大22歲導演重修駕照親陪產檢

原要在日本生！謝金燕兒爸遭爆「百分百」是他...高帥男模被點名

Ivy、陳國華國二兒「公車站遭撞飛」急診！怒控騎士肇逃：能心安嗎

張學友突宣布「台灣連唱12場」 將採實名制　不止台北…場次全曝光

鹿哈求婚女友成功「超大粉紅排場熱吻」！　轉戰直播半年海撈1.3億

孫生現身戶政事務所！「連名帶姓全改」新名字曝：不能後悔的終身大事

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

T-ara, 雅凜

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《大熱門》年前最後一錄「Lulu親自發紅包」！每個人都有：小小心意
  2. 曾拿青龍獎！「天才童星」7年來沒戲演　靠外送維生一天賺1000元
  3. 是元介婚後首露面！　被問生子帥回「老婆娶進門不是為了生小孩」
  4. 李千娜0偽裝現蹤華山！「破例一舉動」10月兒當場哭了：有夠可愛
  5. 陳婉若與導演夫王維明迎「珍珠婚」 聚少離多分離感促成幸福感
  6. 直擊／李玟二姊證實「徹底斷聯Bruce」 　87歲母慟喊：救救我的妹妹
  7. 謝金燕堅稱「沒結過婚」！此生非他不嫁 公開徵友6條件：歡迎報名
  8. 日本女神遭爆料高中真面目！　男星脫口：她像蟒蛇，怕被吞掉
  9. 國光女神Lala「列6罪狀」疑嗆小優！　認了不想同一個空間呼吸
  10. 快訊／前T-ara雅凜涉「虐兒毀謗」遭判刑！　媽媽也有罪

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366