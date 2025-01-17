都是泰勒絲施壓的？　《到我們為止》又爆案外案

▲布蕾克萊芙莉（左）與賈斯汀巴多尼（右）在屋頂相遇的浪漫場景，幕後卻是眾人角力下的成果。（圖／索尼影業提供）

圖文／鏡週刊

雖然事情演變成這樣已經不太意外，但電影《到我們為止》（It Ends with Us）性騷擾風波，起因是女主角布蕾克萊芙莉（Blake Lively）與導演兼男主角賈斯汀巴多尼（Justin Baldoni）幕後失和，在去年12月控告性騷擾，現在輪到導演反告布蕾克與老公萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）毀謗，還在訴狀中扯上了泰勒絲（Taylor Swift），聯手施壓他改劇本，可以說越扯越多人。

在《紐約時報》的採訪中，布蕾克萊芙莉鉅細靡遺提到拍攝過程中，賈斯汀巴多尼的眾多不專業行為，她除了向加利福尼亞州公平就業和住房部 （California Civil Rights Department）投訴，並於2024年1月，布蕾克、賈斯汀巴爾多尼、製片、萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）召開協調會。此外報導中也提到賈斯汀找來危機公關處理專家梅麗莎內森（Mellissa Nathan），以及長期合作的公關珍妮佛阿貝爾（Jennifer Abel），策劃了一連串在網路上打擊布蕾克的網軍活動，企圖抹黑她。在報導公諸於世，布蕾克正式狀告賈斯汀性騷擾。

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▲布蕾克萊芙莉（左）與萊恩雷諾斯（右）這對夫妻檔，被控發揮他們的影響力，打擊跟布蕾克拍戲不和的導演。（圖／索尼影業提供）

賈斯汀巴多尼的反擊行動也不遑多讓，先告《紐約時報》的報導毀謗、求償美金2億5千萬元。還說萊恩雷諾斯施壓經紀公司WME、要求跟他解約，但是被經紀公司否認有此事。再來又發函給迪士尼與漫威，要求他們保留《死侍與金鋼狼》（Deadpool & Wolverine）的相關文件，認為片中的「好侍」（NIcepool）這個角色是在挖苦他。然後終於在美國時間1月14日，對布蕾克萊芙莉、萊恩雷諾斯提出毀謗訴訟，求償美金4億元。

在長達179頁的文件中，賈斯汀提到，除了布蕾克跟她老公萊恩以外，還有他們的好朋友泰勒絲，一起施壓要求他修改劇本。雙方爭執的點就是發生在男女主角首次相遇的屋頂場景，根據布蕾克之前宣傳時的說法，萊恩雷諾斯的確對這場戲的對白有所貢獻。但是賈斯汀卻表示，他不願意讓布蕾克動手改寫，但願意先看看寫的方向如何。

賈斯汀巴多尼表示，後來他被找去萊恩在紐約的家，跟他見面，然後當泰勒絲抵達後，就不斷增讚布蕾克修改過的版本，讓他知道，他應該遵循布蕾克修改的劇本。但賈斯汀認為不需要靠這些大咖人物加持，所以透過簡訊回覆布蕾克，也許改寫後場景更有趣，但如果沒有的話，他的感受也會跟泰勒絲很接近。

▲布蕾克萊芙莉（左）被指控刻意引導其他演員伊莎貝拉費蕾爾（右），在宣傳期間疏遠導演。（圖／索尼影業提供）

訴狀中還指控布蕾克，引導電影其他演員，在電影上映前的宣傳活動中，有意無意疏遠賈斯汀巴多尼，想要孤立他。但布蕾克萊芙莉的律師表示，這毀謗司就是想要轉移焦點，栽贓布蕾克搶走了創作控制權，「證據會說明，演員對他都有過負面經歷，證據也會說明，是索尼影業要求布蕾克監督這部片的剪輯工作，最後索尼發行了並取得巨大成功。攻擊這位女性的訴訟策略是失誤的，並沒有反駁任何布蕾克性騷擾指控當中的證據，也注定會失敗。」

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