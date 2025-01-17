ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

都是泰勒絲施壓的？　《到我們為止》又爆案外案

布蕾克萊芙莉（左）與賈斯汀巴多尼（右）在屋頂相遇的浪漫場景，幕後卻是眾人角力下的成果。（索尼影業提供）

▲布蕾克萊芙莉（左）與賈斯汀巴多尼（右）在屋頂相遇的浪漫場景，幕後卻是眾人角力下的成果。（圖／索尼影業提供）

圖文／鏡週刊

雖然事情演變成這樣已經不太意外，但電影《到我們為止》（It Ends with Us）性騷擾風波，起因是女主角布蕾克萊芙莉（Blake Lively）與導演兼男主角賈斯汀巴多尼（Justin Baldoni）幕後失和，在去年12月控告性騷擾，現在輪到導演反告布蕾克與老公萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）毀謗，還在訴狀中扯上了泰勒絲（Taylor Swift），聯手施壓他改劇本，可以說越扯越多人。

在《紐約時報》的採訪中，布蕾克萊芙莉鉅細靡遺提到拍攝過程中，賈斯汀巴多尼的眾多不專業行為，她除了向加利福尼亞州公平就業和住房部 （California Civil Rights Department）投訴，並於2024年1月，布蕾克、賈斯汀巴爾多尼、製片、萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）召開協調會。此外報導中也提到賈斯汀找來危機公關處理專家梅麗莎內森（Mellissa Nathan），以及長期合作的公關珍妮佛阿貝爾（Jennifer Abel），策劃了一連串在網路上打擊布蕾克的網軍活動，企圖抹黑她。在報導公諸於世，布蕾克正式狀告賈斯汀性騷擾。

[廣告]請繼續往下閱讀...

布蕾克萊芙莉（左）與萊恩雷諾斯（右）這對夫妻檔，被控發揮他們的影響力，打擊跟布蕾克拍戲不和的導演。（索尼影業提供）

▲布蕾克萊芙莉（左）與萊恩雷諾斯（右）這對夫妻檔，被控發揮他們的影響力，打擊跟布蕾克拍戲不和的導演。（圖／索尼影業提供）

賈斯汀巴多尼的反擊行動也不遑多讓，先告《紐約時報》的報導毀謗、求償美金2億5千萬元。還說萊恩雷諾斯施壓經紀公司WME、要求跟他解約，但是被經紀公司否認有此事。再來又發函給迪士尼與漫威，要求他們保留《死侍與金鋼狼》（Deadpool & Wolverine）的相關文件，認為片中的「好侍」（NIcepool）這個角色是在挖苦他。然後終於在美國時間1月14日，對布蕾克萊芙莉、萊恩雷諾斯提出毀謗訴訟，求償美金4億元。

在長達179頁的文件中，賈斯汀提到，除了布蕾克跟她老公萊恩以外，還有他們的好朋友泰勒絲，一起施壓要求他修改劇本。雙方爭執的點就是發生在男女主角首次相遇的屋頂場景，根據布蕾克之前宣傳時的說法，萊恩雷諾斯的確對這場戲的對白有所貢獻。但是賈斯汀卻表示，他不願意讓布蕾克動手改寫，但願意先看看寫的方向如何。

賈斯汀巴多尼表示，後來他被找去萊恩在紐約的家，跟他見面，然後當泰勒絲抵達後，就不斷增讚布蕾克修改過的版本，讓他知道，他應該遵循布蕾克修改的劇本。但賈斯汀認為不需要靠這些大咖人物加持，所以透過簡訊回覆布蕾克，也許改寫後場景更有趣，但如果沒有的話，他的感受也會跟泰勒絲很接近。

布蕾克萊芙莉（左）被指控刻意引導其他演員伊莎貝拉費蕾爾（右），在宣傳期間疏遠導演。（索尼影業提供）

▲布蕾克萊芙莉（左）被指控刻意引導其他演員伊莎貝拉費蕾爾（右），在宣傳期間疏遠導演。（圖／索尼影業提供）

訴狀中還指控布蕾克，引導電影其他演員，在電影上映前的宣傳活動中，有意無意疏遠賈斯汀巴多尼，想要孤立他。但布蕾克萊芙莉的律師表示，這毀謗司就是想要轉移焦點，栽贓布蕾克搶走了創作控制權，「證據會說明，演員對他都有過負面經歷，證據也會說明，是索尼影業要求布蕾克監督這部片的剪輯工作，最後索尼發行了並取得巨大成功。攻擊這位女性的訴訟策略是失誤的，並沒有反駁任何布蕾克性騷擾指控當中的證據，也注定會失敗。」

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


更多鏡週刊報導
《到我們為止》戲外風波燒到迪士尼　《死侍與金剛狼》是在霸凌某人？！
《到我們為止》拍片性騷擾再爆案外案　《紐約時報》被告求償2.5億美金
《到我們為止》性騷擾糾紛再爆案外案　導演公關團隊鬧內訌

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

推薦閱讀

謝金燕凌晨發聲41字：我不害怕！　兒子生父名字被提起…護兒28年

謝金燕凌晨發聲41字：我不害怕！　兒子生父名字被提起…護兒28年

華航董座謝世謙心肌梗塞猝死　女兒竟是知名樂團成員：以為只是感冒

華航董座謝世謙心肌梗塞猝死　女兒竟是知名樂團成員：以為只是感冒

快訊／金珉禧不倫戀9年「懷孕了」！　大22歲導演重修駕照親陪產檢

快訊／金珉禧不倫戀9年「懷孕了」！　大22歲導演重修駕照親陪產檢

原要在日本生！謝金燕兒爸遭爆「百分百」是他...高帥男模被點名

原要在日本生！謝金燕兒爸遭爆「百分百」是他...高帥男模被點名

Ivy、陳國華國二兒「公車站遭撞飛」急診！怒控騎士肇逃：能心安嗎

Ivy、陳國華國二兒「公車站遭撞飛」急診！怒控騎士肇逃：能心安嗎

謝金燕28歲兒子帥到可以出道！　外型激似「超大咖男神」哥哥認證

謝金燕28歲兒子帥到可以出道！　外型激似「超大咖男神」哥哥認證

立委爆假中風「當眾要求空姐扶老二」拿紙杯接尿！機長1招反制超帥

立委爆假中風「當眾要求空姐扶老二」拿紙杯接尿！機長1招反制超帥

尹錫悅被捕「支持者怒出征IU」！IG遭惡評洗版：國民妹妹背叛大家

尹錫悅被捕「支持者怒出征IU」！IG遭惡評洗版：國民妹妹背叛大家

張學友突宣布「台灣連唱12場」 將採實名制　不止台北…場次全曝光

張學友突宣布「台灣連唱12場」 將採實名制　不止台北…場次全曝光

獨家回應／陳國華愛兒遭摩托車撞飛　翻滾三公尺才停駕駛照樣逃走

獨家回應／陳國華愛兒遭摩托車撞飛　翻滾三公尺才停駕駛照樣逃走

「台人上節目模仿陳冠希」本尊看到了！怒傳私訊：你覺得很好笑嗎

「台人上節目模仿陳冠希」本尊看到了！怒傳私訊：你覺得很好笑嗎

謝金燕孩子生父身分被瘋猜！　葛斯齊曝線索「其實早說明答案」

謝金燕孩子生父身分被瘋猜！　葛斯齊曝線索「其實早說明答案」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

謝金燕凌晨發聲41字：我不害怕！　兒子生父名字被提起…護兒28年

華航董座謝世謙心肌梗塞猝死　女兒竟是知名樂團成員：以為只是感冒

快訊／金珉禧不倫戀9年「懷孕了」！　大22歲導演重修駕照親陪產檢

原要在日本生！謝金燕兒爸遭爆「百分百」是他...高帥男模被點名

Ivy、陳國華國二兒「公車站遭撞飛」急診！怒控騎士肇逃：能心安嗎

謝金燕28歲兒子帥到可以出道！　外型激似「超大咖男神」哥哥認證

立委爆假中風「當眾要求空姐扶老二」拿紙杯接尿！機長1招反制超帥

尹錫悅被捕「支持者怒出征IU」！IG遭惡評洗版：國民妹妹背叛大家

張學友突宣布「台灣連唱12場」 將採實名制　不止台北…場次全曝光

獨家回應／陳國華愛兒遭摩托車撞飛　翻滾三公尺才停駕駛照樣逃走

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

鏡週刊, 泰勒絲, 到我們為止

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 王少偉被兵變「女友帶小王懇親」！才交往1年 抓包劈腿細節：綠慘了
  2. 林葉亭85歲失智父「3個月走失2次」　網勸戴追蹤器…她曝爸離家狀態
  3. 張學友突宣布「台灣連唱12場」 將採實名制　不止台北…場次全曝光
  4. 謝金燕28歲兒子帥到可以出道！　外型激似「超大咖男神」哥哥認證
  5. 旗下有金喜愛、車勝元超多大咖！　YG娛樂突宣布「結束演員經紀」
  6. 都是泰勒絲施壓的？　《到我們為止》又爆案外案
  7. 立委爆假中風「當眾要求空姐扶老二」拿紙杯接尿！機長1招反制超帥
  8. ETtoday送星宇機票　帶你飛往日本迎接春日浪漫
  9. 華航董座謝世謙猝逝！最美空姐淚曝「離職暖對話」：後悔還來得及
  10. 黃麟凱伏法死刑！　蕭彤雯忍整晚「X人償命，天經地義」

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366