趙露思太快復工惹擔憂！　身心科醫師分析她「病情三階段」

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸女星趙露思在先前公開表示自己因為身心狀況不佳，坦承罹患憂鬱症，並且出現了失語、無法行走等症狀，引發討論。目前她仍處於停工狀態，專注於恢復身心健康。然而，令人意外的是，僅僅休息不到一個月，就有廠商宣布他將於25日出席公開活動，這一消息引起擔憂，擔心她的健康狀況，認為她太快回到工作崗位。

▲趙露思復工消息又引起討論。（圖／翻攝自官方微博）

對於趙露思的復工，湖南第二人民醫院身心醫學科的副主任曹慧表示，對於有軀體化症狀的憂鬱症患者，通常會經歷急性期、持續期和維持期三個階段。如果患者能夠有效調節自己的情緒，並且對未來的工作和生活保持良好的心理狀態，那麼大多數情況下他們會順利恢復並回到正常的生活模式。若狀態未如預期，則應該及時調整治療方案，適當增加休息時間，而不應該勉強。

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▲專業醫師分析趙露思的狀況。（圖／翻攝自官方微博）

此前，知名飲料廠商15日官宣活動將於1月25日在成都舉行，與趙露思攜手傳遞愛與溫暖，如消息屬實，這將是趙露思公佈患病後，首次參加公開活動。稍早，該品牌客服人員證實活動是真的，趙露思會出席，經雙方公司慎重考慮後才讓趙露思重啓活動。

