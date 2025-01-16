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蘇晏霈上圍都曝光了　還拿道具一直喘超火辣

記者葉文正／台北報導

2025《民視第一發發發》由時尚天后陳美鳳帶領下，與白冰冰、陽帆、曾國城、侯怡君、白家綺、浩角翔起、賴慧如、籃籃以及郭忠祐擔任主持人，於1/28除夕夜，分成四大段節目播出，大開場表演熱鬧強強滾，女藝人爭奇鬥艷熱力四射。

▲蘇晏霈與賴慧如又喘又辣。（圖／民視提供）

▲蘇晏霈(左)與賴慧如又喘又辣。（圖／民視提供）

其中主持人賴慧如以及戲劇女神蘇晏霈穿著血紅色火辣舞衣，帶領賴芊合、吳鈺萱、方琦、洪子涵、檸檬時尚魅力四射演唱《愛的主打歌》，唱跳一直是賴慧如的強項，也提到從《明日之星》開始就身經百戰，每一次唱跳要記舞步、唱歌配合道具，整首歌下來真的很喘，但這次看特別到蘇晏霈大突破豁出去一起跟她帶領大家邊唱邊跳，大讚真的很感動因為對晏霈來講真的很不容易，讓害羞的蘇晏霈說：「因為賴慧如太厲害，我不突破不行」。

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▲蘇晏霈與賴慧如又喘又辣。（圖／民視提供）

▲蘇晏霈難得性感起來。（圖／民視提供）

蘇晏霈說這一次舞序很複雜，一下要騎摩托車、要搭配麥克風架唱歌，自認「性感指數零」的她但每一年努力突破，因為這段表演最後要跟美鳳姊合體，蘇晏霈說美鳳姊有看到她的短褲，直接建議她修改再短一點，蘇晏霈笑說「黑貓前輩」果然厲害，一修改比例更好，但蘇晏霈也不好意思說「屁股蛋」好像被看到。

▲蘇晏霈與賴慧如又喘又辣。（圖／民視提供）

▲檸檬(後排左起)、賴芊合、賴慧如、蘇晏霈、洪子涵 前排左吳鈺萱 右方琦。（圖／民視提供）

蘇晏霈印象深刻提到練舞時一個身體波浪的動作，賴慧如跟大家做起來都好性感，她做起來很像肢體殘障一樣，讓她笑歪蘇晏霈笑說：「沒跳好像沒有過年的感覺，每一年都要逼自己一次」。賴芊合也說：「唱跳時候放電我就忘記唱歌，記舞步時就忘記放電，真的好難喔」。

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