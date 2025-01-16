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南臺灣最頂啦啦隊瑟七　蕾絲內衣驚人反差曝光

記者葉文正／台北報導

以甜美可愛外型與性感傲人身材迅速累積大量粉絲喜愛的瑟七，於各大活動中展現出無窮的魅力與活力，更獲得「南台灣最頂啦啦隊」的稱號。她的首次寫真作品《2025瑟七寫真月曆》大獲好評並且迅速售罄，隨後更舉辦粉絲見面簽名會與粉絲親密互動，共同慶祝重要時刻。

▲瑟七全新寫真曝光。（圖／尖端出版）

▲瑟七全新寫真曝光。（圖／尖端出版）

先前瑟七搶先透露未來的新計劃，宣布將推出全新作品，而這一份驚喜將正式揭曉！瑟七全新寫真之作《青瑟47 瑟七數位寫真》將於1/17 (五)正式上市！這部2025月曆的開篇之作，當中不僅包括精美寫真照，更收錄多部影音內容，獨家公開側拍花絮，更有各通路獨家版本，帶給粉絲們更多視聽上的驚喜和體驗，將更多珍藏的私人瞬間與大家分享，讓粉絲們收藏！當中展現更加真實與多樣的一面，快來親自體驗瑟七的甜美時刻！

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▲瑟七全新寫真曝光。（圖／尖端出版）

▲寫真在沖繩拍攝。（圖／尖端出版）

本次瑟七帶領大家來到風光明媚的沖繩，並邀請知名時尚攝影大師黃天仁老師親自掌鏡。從碧海藍天的迷人海灘到純淨的居家場景，無論是在沙灘或是城市街頭，瑟七以反差的多重魅力，完美詮釋性感、青澀、浪漫與溫柔等多重面貌。

▲瑟七全新寫真曝光。（圖／尖端出版）

▲瑟七在沙灘上的嬌俏模樣。（圖／尖端出版）

瑟七於訪談中表示，這本寫真對她來說是一個全新的挑戰，從最初的青澀到後來的性感，這些拍攝過程的突破都增加了她的自信心，學會了如何在鏡頭前呈現最真實的自己，更突破過往的尺度限制，身穿多種泳裝與內衣造型，尤其在黑色泳裝的濕髮造型中，展現了極具誘惑力的身材曲線，搭配上性感且帥氣的表情，大膽的造型讓她發現了自己前所未見的一面。

▲瑟七全新寫真曝光。（圖／尖端出版）

▲瑟七是最頂啦啦隊。（圖／尖端出版）

瑟七也談及拍攝過程的艱辛與挑戰，尤其在面對沖繩不穩定的天氣時，瑟七始終保持積極的態度，迅速調整拍攝計劃，表現樂觀且敬業的精神，只為呈現最完美的作品給粉絲們。寫真中收錄許多充滿甜美洋溢的女友感造型，穿上可愛洋裝，俏皮地看向鏡頭並露出燦爛笑顏，讓人瞬間進入了屬於瑟七的甜蜜氛圍，體驗與女神一同漫步的心動時刻，同時也能看見瑟七搭配了沉穩色彩的蕾絲內衣，展現滿滿溫柔，帶來青澀與成熟間的反差感！透過薄透罩衫，若隱若現的呈現完美身材曲線，唯美的女神氛圍，展現羞澀的一面，為粉絲帶來一場臉紅心跳的饗宴。

這本《青瑟47 瑟七數位寫真》不僅是瑟七多重魅力的完美展示，更是她在鏡頭前真實自我綻放的深刻紀錄，每一張照片都洋溢著她的成長與蛻變。透過這本寫真能感受到瑟七從青澀到成熟、從內斂到自信的心路歷程，就像一本月曆的展開，不僅將每個月的甜蜜呈現，更將這份美好悄然滲透進你的每一個日子當中，讓瑟七陪伴你度過每一刻，同時瑟七也期望在未來能透過更多作品，以回饋粉絲們的支持與喜愛。《青瑟47 瑟七數位寫真》將於1/17 (五) 正式上市。

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瑟七, 李東洺

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