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奧斯卡因野火2度延後公布入圍！　遭傳「恐96年來首度取消」主辦方發聲

記者黃皓瑋／綜合報導

美國洛杉磯近期遭遇野火肆虐，至今已經造成25人罹難，上萬棟建築被毀，每年於當地杜比劇院頒獎的奧斯卡獎，也因災情2度延後公佈入圍名單，近期更被傳出典禮有可能面臨停辦。不過主辦方人士近期受訪時，表示典禮仍會照常舉行，也直言停辦傳聞是「毫無根據的謊言」。

▲▼奧斯卡入圍名單延至1月19日公布。（圖／達志影像、翻攝自奧斯卡官方X）

▲奧斯卡頒獎典禮遭傳恐因野火災情面臨停辦。（圖／達志影像、翻攝自奧斯卡官方X）

今年是奧斯卡獎第97次頒獎，典禮預定於洛杉磯當地時間3月2日舉行，不過據外媒《太陽報》報導，由於近期野火災情慘重，奧斯卡頒獎典禮恐將面臨創設96週年來，首次停辦的窘境，同時主辦方也將以1項2000年代起推出的「應急措施」，來取代原有的典禮。報導中還指出，艾瑪史東（Emma Stone）、湯姆漢克斯（Tom Hanks）、梅莉史翠普（Meryl Streep）等影帝、影后也都了解這一情形。

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▲▼梅莉史翠普、艾瑪史東、湯姆漢克斯。（圖／路透）

▲傳聞稱梅莉史翠普、艾瑪史東、湯姆漢克斯都對此事知情。（圖／路透）

然而有數名主辦方人士隨後受外媒《好萊塢報導》採訪，強調他們並未考慮「停辦、替代典禮」的規畫，頒獎典禮仍會照常舉行。另一方面，奧斯卡獎目前因野火災情影響，而確定更改的計畫，包含取消入圍者午餐會，以及2度修改公布入圍名單的時間，目前預定將於23日上午5點半（當地時間）揭曉名單。

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