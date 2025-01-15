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文佳煐甜吻崔顯旭照片流出！官方澄清「非新作宣傳」：被店家洩漏

記者劉宛欣／綜合報導

南韓演員文佳煐與崔顯旭合作的改編自網路漫畫的新劇《那傢伙是黑炎龍》即將播出，怎料，近日韓網論壇上卻流出了兩人的親暱拍貼照，甚至還甜蜜親吻，瞬間引發網友猜測兩人假戲真作，但也有部分人指出時機點太剛好，懷疑是戲劇宣傳的一環，對此，劇組於15日對外回應，無奈表示是遭店家洩漏。

▲文佳煐與崔顯旭合作的新作《那傢伙是黑炎龍》將播出。（圖／翻攝自文佳煐、崔顯旭Instagram）

▲文佳煐與崔顯旭合作的新作《那傢伙是黑炎龍》將播出。（圖／翻攝自文佳煐、崔顯旭Instagram）

根據韓媒報導，《那傢伙是黑炎龍》劇組15日回應這次的親吻照，關於文佳煐和崔顯旭的照片，澄清表示：「這不是我們發放的宣傳，而是某個店家上傳的。」並且證實「的確是外流了，具體情況無法透露，但這確實與劇集內容有關。」此前，一名網友於14日在社群發文道「在新村看到文佳煐、崔顯旭的《那傢伙是黑炎龍》拍貼照片！這麼可愛也可以嗎？兩人超有火花，太期待了！」並附上了文佳煐和崔顯旭的照片和海報。

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▲文佳煐與崔顯旭的親暱合照。（圖／翻攝自韓網）

▲文佳煐與崔顯旭的親暱合照。（圖／翻攝自韓網）

▲文佳煐與崔顯旭的親暱合照。（圖／翻攝自韓網）

照片中，文佳煐與崔顯旭穿著全黑搭配，展現出甜蜜的情侶氛圍，尤其是他們親吻的畫面，更是吸引了不少目光。網友發布的貼文中，除了照片外，還有一行文字寫著tvN《那傢伙是黑炎龍》將於2月播出，因此引起了不少人猜測這是劇集的宣傳素材。然而，事實並非如此，這張照片實際上是由拍貼照的店家洩露，劇組對此事件感到相當驚訝。

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