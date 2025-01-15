Paul目擊「王思佳刁難助理」：我嚇壞！　本人急還原背後真相

記者劉宛欣／綜合報導

藝人王思佳出道多年，除了演藝工作，近年來也積極經營直播賣貨，事業做得有聲有色，YT頻道也獲得許多關注。近日她登上節目《后宮歐買尬》，竟被爆料私底下刁難助理，故意嫌棄便當難吃，請助理買麵回來後，又說冷掉了，讓Paul傻眼直言「我真的嚇壞了」，把王思佳選為最會暗地裡陷害人。

▲王思佳被Paul選為最會暗地裡陷害人。（圖／翻攝YouTube／后宮歐買尬）

Paul表示自己與王思佳同公司，看過對方很多私下的小動作，透露某次助理只是忘了幫王思佳拿包包，結果王思佳整路都臭臉，當下當好便當到了，助理趕緊拿便當上前，怎料王思佳還沒消氣，告訴助理「這個我吃不慣，妳去幫我買麵」，助理半個多小時買麵回來，王思佳吃了一口又嫌「這麵怎麼是冷的」，Paul認為她就是為了要整助理。

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▲Paul爆料王思佳私下刁難助理的過程。（圖／翻攝YouTube／后宮歐買尬）

王思佳還原當時情況，其實是助理某次幫她撐傘時，傘柄撞到了王思佳的頭，她回家卸妝發現自己頭被戳到破皮，那天之所以會請助理去買麵，就是想與助理保持「安全的距離」，自己也有時間讓情緒穩定下來，不希望兩人相處時，自己還處在不開心的狀態。

▲王思佳還原當時狀況。（圖／翻攝YouTube／后宮歐買尬）