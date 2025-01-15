ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

Paul目擊「王思佳刁難助理」：我嚇壞！　本人急還原背後真相

記者劉宛欣／綜合報導

藝人王思佳出道多年，除了演藝工作，近年來也積極經營直播賣貨，事業做得有聲有色，YT頻道也獲得許多關注。近日她登上節目《后宮歐買尬》，竟被爆料私底下刁難助理，故意嫌棄便當難吃，請助理買麵回來後，又說冷掉了，讓Paul傻眼直言「我真的嚇壞了」，把王思佳選為最會暗地裡陷害人。

▲王思佳被Paul選為最會暗地裡陷害人。（圖／翻攝YouTube／后宮歐買尬）

▲王思佳被Paul選為最會暗地裡陷害人。（圖／翻攝YouTube／后宮歐買尬）

Paul表示自己與王思佳同公司，看過對方很多私下的小動作，透露某次助理只是忘了幫王思佳拿包包，結果王思佳整路都臭臉，當下當好便當到了，助理趕緊拿便當上前，怎料王思佳還沒消氣，告訴助理「這個我吃不慣，妳去幫我買麵」，助理半個多小時買麵回來，王思佳吃了一口又嫌「這麵怎麼是冷的」，Paul認為她就是為了要整助理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲王思佳被Paul選為最會暗地裡陷害人。（圖／翻攝YouTube／后宮歐買尬）

▲Paul爆料王思佳私下刁難助理的過程。（圖／翻攝YouTube／后宮歐買尬）

王思佳還原當時情況，其實是助理某次幫她撐傘時，傘柄撞到了王思佳的頭，她回家卸妝發現自己頭被戳到破皮，那天之所以會請助理去買麵，就是想與助理保持「安全的距離」，自己也有時間讓情緒穩定下來，不希望兩人相處時，自己還處在不開心的狀態。

▲王思佳被Paul選為最會暗地裡陷害人。（圖／翻攝YouTube／后宮歐買尬）

▲王思佳被Paul選為最會暗地裡陷害人。（圖／翻攝YouTube／后宮歐買尬）

▲王思佳還原當時狀況。（圖／翻攝YouTube／后宮歐買尬）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

4歲小妹獨自外出散步困門外　暖警救援「2人可愛對話」萌翻

推薦閱讀

利菁脫口「謝金燕兒子生父真實身份」！　下秒急道歉：以為已經公布了

利菁脫口「謝金燕兒子生父真實身份」！　下秒急道歉：以為已經公布了

56萬YTR雙胞胎女兒「出生未滿月」相繼離世　心碎發聲：無法言語的痛

56萬YTR雙胞胎女兒「出生未滿月」相繼離世　心碎發聲：無法言語的痛

文佳煐甜吻崔顯旭照片流出！官方澄清「非新作宣傳」：被店家洩漏

文佳煐甜吻崔顯旭照片流出！官方澄清「非新作宣傳」：被店家洩漏

阿部瑪利亞：邰哥不是我朋友！　被消失《木曜4》內幕全說了

阿部瑪利亞：邰哥不是我朋友！　被消失《木曜4》內幕全說了

奈奈子拍片喊冤！律師李怡貞開酸「一看就綠茶」：活得不如飛機杯

奈奈子拍片喊冤！律師李怡貞開酸「一看就綠茶」：活得不如飛機杯

《黑暗》胸部是CG！車珠英《元敬》18禁火辣床戰真脫　完美胸型全露

《黑暗》胸部是CG！車珠英《元敬》18禁火辣床戰真脫　完美胸型全露

廠商證實趙露思10天後復工！　「經紀公司審慎考慮」曝她身體現況

廠商證實趙露思10天後復工！　「經紀公司審慎考慮」曝她身體現況

直擊小A辣「情侶裝約會前男友」！恢單2年爆復合 回應認：有6人在追

直擊小A辣「情侶裝約會前男友」！恢單2年爆復合 回應認：有6人在追

愷樂「一張照片」揭夫妻私下互動！　神隱4年當媽突喊：沒想到

愷樂「一張照片」揭夫妻私下互動！　神隱4年當媽突喊：沒想到

嘻小瓜收「海外工作邀約」不敢去　認想賺錢又怕被騙：好生氣！

嘻小瓜收「海外工作邀約」不敢去　認想賺錢又怕被騙：好生氣！

蹦闆副業營收破50億「超狂年終曝光」！　擁12間房自豪：框起來是個圓圈

蹦闆副業營收破50億「超狂年終曝光」！　擁12間房自豪：框起來是個圓圈

G級女優「棒球場拍A片」挨轟！球迷花錢一看氣炸 她親上火線：身心俱疲

G級女優「棒球場拍A片」挨轟！球迷花錢一看氣炸 她親上火線：身心俱疲

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

利菁脫口「謝金燕兒子生父真實身份」！　下秒急道歉：以為已經公布了

56萬YTR雙胞胎女兒「出生未滿月」相繼離世　心碎發聲：無法言語的痛

文佳煐甜吻崔顯旭照片流出！官方澄清「非新作宣傳」：被店家洩漏

阿部瑪利亞：邰哥不是我朋友！　被消失《木曜4》內幕全說了

奈奈子拍片喊冤！律師李怡貞開酸「一看就綠茶」：活得不如飛機杯

《黑暗》胸部是CG！車珠英《元敬》18禁火辣床戰真脫　完美胸型全露

廠商證實趙露思10天後復工！　「經紀公司審慎考慮」曝她身體現況

直擊小A辣「情侶裝約會前男友」！恢單2年爆復合 回應認：有6人在追

愷樂「一張照片」揭夫妻私下互動！　神隱4年當媽突喊：沒想到

嘻小瓜收「海外工作邀約」不敢去　認想賺錢又怕被騙：好生氣！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

王思佳

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 奈奈子拍片喊冤！律師李怡貞開酸「一看就綠茶」：活得不如飛機杯
  2. 文佳煐甜吻崔顯旭照片流出！官方澄清「非新作宣傳」：被店家洩漏
  3. 陳詩媛淚揭啦啦隊內幕　「3年前練習生片段」被挖
  4. Paul目擊「王思佳刁難助理」：我嚇壞！　本人急還原背後真相
  5. 李岳自帶「發爐」體質　赴美遇火劫遊2大樂園機械也故障
  6. 為偏鄉長輩募款　張齡予爆還缺4千1百萬元超困難
  7. 鄭伊健被叫「叔叔」愣住問：我嗎？　20歲女星嚇到急改口
  8. 鮪魚外景「牛糞塗臉眼睛出事」　差點失明驚喊：吃苦當吃補
  9. 利菁脫口「謝金燕兒子生父真實身份」！　下秒急道歉：以為已經公布了
  10. 阿部瑪利亞：邰哥不是我朋友！　被消失《木曜4》內幕全說了

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366