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為偏鄉長輩募款　張齡予爆還缺4千1百萬元超困難

記者葉文正／台北報導


張齡予身為台東基督教醫院東基公益旗下專門服務偏鄉長輩的一粒麥子基金會 年度代言人，她穿上東基制服的「齡予服務員」人形立牌，未來會出現在數個全台一粒麥子的「不只是日照」據點，跟大家打招呼喔！

▲張齡予為篇鄉長輩募款。（圖／翻攝IG）

▲張齡予為偏鄉長輩募款。（圖／翻攝IG）

張齡予笑說，不過馬克攝影（MarcoStudio）拍攝的時候，笑說穿上這背心怎麼很像下一秒就要喊出「凍蒜凍蒜」，害她當場噴笑！

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▲張齡予為篇鄉長輩募款。（圖／翻攝IG）

▲張齡予小說自己像助選員。（圖／翻攝IG）

張齡予從懷兒子小班長在肚子裡時，就已經跟「不只是日照」合作推廣，但偏鄉長輩的服務不能中斷，一粒麥子希望可以開拓更多據點，照顧更多長輩與其家庭。

▲張齡予為篇鄉長輩募款。（圖／翻攝IG）

▲張齡予透露募款的艱難。（圖／翻攝IG）

她表示，「目前我們正在努力為同樣位於花東縱谷「瑞福多功能日照中心」募款，目前雖然有各界愛心湧入，已募得近5成經費，但資金缺口還是是很大，尚缺4千1百多萬元。」

「老吾老以及人之老」，有一天我們都會老，希望大家有錢出錢有力出力，把消息傳出去，讓一粒麥子持續在有需要的地方建置「不只是日照」。

她呼籲，現在全台灣人也可以輕鬆用銅板幫忙一粒麥子基金會！一粒麥子基金會與7-ELEVEN合作推廣「好好吃飯 福氣滿滿」公益募款活動，只要走到巷口的7-11門市捐零錢，或是利用ibon、OPENPOINT APP零錢包功能捐款，即使一元也能線上捐，這些善款就可以轉化成營養餐食，送到偏遠地區長者手中！
一塊不嫌少，一億不嫌多。

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