趙露思爆復工！失語休養未滿1個月…廠商官宣「一起做大事」時間曝

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星趙露思15日傳出要復工！她去年（2024）12月27日深夜癱軟坐輪椅急診，今年元旦發長文坦承長期憂鬱，被診斷罹患解離症（大陸稱分離性障礙）、焦慮症，全面停工休養。而陸網發現有廠商預告25日會有活動，並Tag她的社群帳號，引發外界關注。

▲趙露思爆復工！日期是春節前。（圖／翻攝自微博）

根據陸媒《九派新聞》報導，知名飲料廠商15日官宣活動將於1月25日在成都舉行，發文Tag趙露思並寫道「攜手傳遞愛與溫暖，一起做『益』件大事兒。」貼文更以諧音「怡露前行」，令人聯想趙露思會出席活動。而此前，趙露思因突發身體不適送醫，好友透露她有失語症狀，行走困難，此次復工消息被視為她健康狀況好轉。

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有網友透露，趙露思的活動原本定於1月5日，因為身體狀況推遲時間，月底活動打出百人宴的主題，相約成都相見，並且已經向幸運出席的網友發出邀請函。而她自12月27日傳出急診，至今尚未一個月，而復工日期也在農曆春節年前。

▲飲料廠商發文官宣活動，Tag趙露思「一起做『益』件大事兒。」（圖／翻攝自微博）

▲飲料廠商稱活動是百人宴，與趙露思相約成都相見。（圖／翻攝自微博）