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愛莉莎莎賣內褲「不到5hrs破百萬」！公開銷售額 揭背後血淚：fuck my life

記者潘慧中／綜合報導

百萬YouTuber愛莉莎莎最近除了當上瑜珈老師，團購工作依然不停歇。她14日便在社群網站附上購買內衣褲的連結，結果「不到5小時就破100萬了」，隔天起床後，還進一步達到200萬業績，讓外界再度驚見她的賣貨能力。

▲▼愛莉莎莎。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）▲▼愛莉莎莎。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

▲愛莉莎莎大方公開銷售額。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

雖然立刻交出漂亮成績單，但愛莉莎莎也在Instagram限時動態分享背後辛苦的一面，除了要確認即將上傳的影片、製作影片封面，還要為內衣Reels上特效和字卡。

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▲▼愛莉莎莎。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

▲愛莉莎莎被工作追殺。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

愛莉莎莎附上好多個落淚大哭的表情符號，疲憊地說「fuck my life，忙到無限被追殺，連坐飛機3小時都被追到快死，我真的忙到被鬼抓走，誰來救救我！」

▲▼愛莉莎莎。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

▲▼愛莉莎莎賣內衣褲讓外界驚見她的賣貨能力。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

▲▼愛莉莎莎。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

忙碌歸忙碌，愛莉莎莎坦言內衣褲團購曾創下她賣最好的業績，兩周內就創下2800萬元的銷售額。她也分享過背後的3大策略，首先，她建議選擇「高頻產品」，如日常可穿的內衣，這類產品比起像是泳裝類的低頻率使用商品更容易銷售。

其次，愛莉莎莎強調在宣傳時採用「使用者視角」而非「廠商視角」，這樣的方法更貼近真實體驗，使宣傳更具說服力，她也總是用自身試穿的心得當作宣傳素材，而非使用廠商提供的文宣。

最後，愛莉莎莎提到有效利用社交媒體，尤其是Instagram的「問與答」功能，這可以幫助解答粉絲對產品的各種疑問，進一步消除他們的購買顧慮，從而提升產品銷量，「其實大家對同一個產品，都有不同的考量，但這些可能都是我們KOL自己的盲點。」

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