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韓星想進大巨蛋爆「得經它點頭」！唱2場才回本 高額草皮維護費曝

【遠雄攔胡卡巨蛋2】同集團遠雄創藝挾主場優勢　盛傳韓星想攻蛋得要它點頭

▲IU去年來台開唱一票難求，廠商也積極邀請她來台在大巨蛋開唱。（翻攝自IU臉書）

圖文／鏡週刊

遠雄集團成立了「遠雄巨蛋」負責營運，並另外設立「遠雄創藝」洽談演唱會事宜。據了解，兩家公司同屬一個集團，時不時會互通消息，分享演唱會資訊，於是馬上與多家主辦韓星演唱會的公司成了競爭對手。加上「遠雄創藝」擁有自家人租場地的主場優勢，搶下了韓星演唱會演出，例如韓國SM娛樂的少女時代隊長太妍，將於3月16日在大巨蛋演出，成為韓星在台北大巨蛋演出的第一人，也是「遠雄創藝」打出名聲的第一炮。

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【遠雄攔胡卡巨蛋2】同集團遠雄創藝挾主場優勢　盛傳韓星想攻蛋得要它點頭

▲韓國女團aespa也是廠商邀請來台唱大巨蛋的對象之一。

只是據iMe向本刊直接透露，申請台北大巨蛋場地的過程中，「遠雄創藝」不只打探敵情，更強勢表態想跟iMe一起合作Super Junior出道20週年演唱會，此舉遭到iMe拒絕後，沒想到「遠雄巨蛋」刻意拖延iMe租借大巨蛋的時程，業界更逐漸傳出了「韓星要進大巨蛋，得經『遠雄創藝』同意」的風聲，而且按目前的狀況可能性非常大。

【遠雄攔胡卡巨蛋2】同集團遠雄創藝挾主場優勢　盛傳韓星想攻蛋得要它點頭

▲權志龍G-DRAGON多年前澳門開唱一票難求，是否能登上台北大巨蛋開唱成為焦點。（翻攝自權志龍臉書）

擔心生意半路被攔截，iMe高層為此更赴韓國經紀公司「固樁」。iMe也向本刊強調：「我們只希望一切能公平競爭。」而期間也向台北市政府尋求協助，卻未能得到解答。其實除了太妍之外，G-DRAGON、IU、aespa等知名韓星，「遠雄創藝」也從「遠雄巨蛋」方面得知其他廠商積極邀約，包含天團五月天所屬唱片公司，也都正在積極地洽談中，希望能在今年達成攻蛋開唱的計畫。

遠雄巨蛋回應

針對韓團SJ始終無法訂到大巨蛋檔期，遠雄巨蛋公司回應：「臺北大巨蛋體育館檔期申請與租用管理辦法，已公告於官網上且公開受理，並經過審議會議進行審查，過程合法合規。

▲天王天后大巨蛋開唱商機無限，就連黃牛也想撈一筆，主辦單位在場外找來工讀生呼籲粉絲勿買黃牛票。（台北市文化局提供）

除了之前漏水問題，「遠雄巨蛋」經營台北大巨蛋方面也傳出負面消息，指周杰倫與張惠妹在租借大巨蛋場地，遠雄巨蛋光是收取草地保養費就高達1千萬元，也收取不少細項費用，令人感到咋舌，但為了讓演唱會順利進行，天王天后所屬的團隊只能選擇付錢了事，避免紛爭，看來大巨蛋要順利營運，還得經過諸多考驗。

張惠妹去年在台北大巨蛋開唱，一路唱到跨年，五場演唱會共吸引超過20萬人次前往朝聖，總票房雖超過新台幣8億元，但光是租用大巨蛋23天的場地租金費就燒掉超過1億元，加上草皮維護費用1千萬元，雖是與周杰倫對半分攤，但龐大的場地、草皮等費用，對演唱會的主辦單位來說無疑是一筆龐大的負擔，粗估歌手若有計畫性在台北大巨蛋開唱，最少得辦兩場才有辦法回本。

而根據台北市體育局公布遠雄提送的大巨蛋場地收費標準，外界最關注的演藝娛樂類，歌手使用大巨蛋整個場地租金為210萬元，若只使用內野區收157.5萬元、外野區則僅收63萬元，不管是使用哪個區域，票房抽成均為10％，由於演唱會是商業活動，抽成則沒有上限規定。

據悉，天團五月天開唱的票價向來親民，若真的登上大巨蛋開唱票價是否會提高？未來也備受關注，對此五月天所屬唱片公司相信音樂曾公開回應：「期盼場地方能以合理的場租，讓所有前來的觀眾，都能擁有物超所值的娛樂體驗。」


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