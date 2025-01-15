小優、LaLa友誼出現裂痕！　幫站台卻搶走風采…雙姝暗生心結

▲小優（左）以三八阿花的形象闖演藝圈，經常上節目大聊白目事蹟，沒想到也因此惹了一身腥；右圖為LaLa（蘇心甯）。（圖／翻攝自小優IG、蘇心甯臉書）

圖文／鏡週刊

通告藝人小優（游振宜）近期跟人產生不少風波，先是介入已婚攝影師婚姻被傳成了第三者，緊接著大根爆出未婚生子疑雲，她被指是告密者，兩人友誼生變。接下來她也和閨密鮪魚（徐瑋吟）鬧翻，近期她參加LaLa（蘇心甯）的服裝發表會，又因搶盡鋒頭，讓LaLa心生不悅，兩人友誼也出現裂痕。諸多衰事纏身，讓小優直呼要「祭改」。

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▲前啦啦隊成員LaLa（蘇心甯），近年轉戰演藝圈，成為通告藝人。（圖／翻攝自蘇心甯臉書）

小優（游振宜）去年底受邀出席前啦啦隊成員LaLa（蘇心甯）與服裝品牌聯名推出冬季新品活動，當時有眾多藝人站台，如何妤玟、蘿莉塔、玉兔及楊晨熙等，沒想到當天的風采全被小優一人獨占，反而讓LaLa的正事失焦， LaLa心生不滿，雙姝的心結也浮出檯面。

記者會歪樓 彼此不滿

去年底LaLa邀請小優出席服飾品牌記者會，由於之前本刊爆出大根與空姐女友未婚生子，兒子已經快2歲，大根事後否認之餘，還一氣之下直接點名是小優爆料，讓小優十分無奈。服裝品牌記者會當天，小優被媒體追問是否有大嘴巴爆料一事，她連連喊冤澄清，還嘆3年前聽過大根講過有小孩的笑話，但她早就忘得一乾二淨。

▲大根爆出未婚生子疑雲，怒指小優是爆料者，不可信賴的大嘴巴，小優發文否認。（圖／翻攝自小優IG）

接著她又被問到與男攝影師傳出緋聞，對方被起底是有婦之夫，太太還懷著第二胎，對此，小優則強調雙方只是工作關係，沒有任何情愫，目前是單身。至此，服裝記者會的焦點已完全被小優搶走，而記者會的主人LaLa為此相當不滿，事後在IG、臉書上的發文，都未見與小優合照，而小優則不爽自己被消費，對LaLa也有怨言。

▲LaLa（左）與服裝品牌聯名推出冬季新品，不滿小優（右）一人獨占鋒頭，心生不悅，友誼出現了裂痕。 （圖／鏡週刊提供）

鳥事一籮筐 委屈哀嘆

▲小優（右）和鮪魚徐瑋吟（左）原本情同姐妹，一同入住北市內湖當鄰居，如今撕破臉不來往。（圖／翻攝自徐瑋吟IG）

去年下半年，小優的負面新聞不斷，除了被傳是第三者並被大根點名大嘴爆料，她和鮪魚（徐瑋吟）的閨密情也生變，據悉她和鮪魚原本情同姐妹，友情好到一同入住北市內湖當鄰居，後來因小優身邊的友人看不下去鮪魚牙尖嘴利，常常當眾數落小優，於是挺身而出幫忙說話，該舉動讓鮪魚氣炸，直接退追小優。

▲LaLa（左二）推出新書《開始愛自己全世界都會擁抱你》，姐妹淘小優（左起）、林采緹及夏乙薇來站台力挺。 （圖／鏡週刊提供）

負面新聞一而再再而三發生，也讓小優自覺最近衰事纏身。近2個月來，她頻頻進廟拜拜，希望能藉由神明保佑，不要再有壞事發生，她委屈哀嘆：「我要去祭改，希望之前的新聞風波趕快過去。」





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