ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《愛的迫降》電影版要來了！　新版男主角「前妻」金泰希發聲

記者蔡琛儀／台北報導

由經典韓劇《愛的迫降》改編的音樂劇《愛的迫降：旗艦版》首度空降台灣大銀幕，將於1月25日起農曆春節期間限定公演，由活躍於音樂劇領域的《機智牢房生活》「小迷糊」李奎炯挑樑北韓帥氣深情軍官「利正赫」，搭檔有「韓國音樂劇女王」封號的金勵鴛演出，將《愛的迫降》經典名場面濃縮神還原。

▲▼音樂劇《愛的迫降：旗艦版》。（圖／甲上娛樂提供）

▲▼李奎炯在音樂劇《愛的迫降：旗艦版》中飾演男主角「利正赫」。（圖／甲上娛樂提供）

▲▼音樂劇《愛的迫降：旗艦版》。（圖／甲上娛樂提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

這齣玄彬和孫藝真的定情作《愛的迫降》紅遍海外，李奎炯在音樂劇版接棒玄彬飾演的「利正赫」一角，坦言有壓力，不過對自己獨有的風格信心滿滿，表示：「《愛的迫降》受到全世界的喜愛，如果說對原作沒有負擔，那是謊言，但其實演出形式完全不同，我在舞台上表演了很長的時間，應該能發揮我獨有的風格和優點，飾演利正赫時也盡情揮灑了自己的色彩。」

在《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》飾演李奎炯亡妻的金泰希，日前也與劇組一同觀賞《愛的迫降：旗艦版》首爾演出，盛讚：「比電視劇還有趣！」她表示因為看過韓劇，知道基本的劇情發展，但音樂劇延伸的場面令她覺得更加有趣，為李奎炯打了一劑強心針。

▲▼音樂劇《愛的迫降：旗艦版》。（圖／甲上娛樂提供）

▲音樂劇《愛的迫降：旗艦版》女主角「尹世莉」由「韓國音樂劇女王」金勵鴛出演。（圖／甲上娛樂提供）

《愛的迫降：旗艦版》1月25日北、中、南僅開各一場，本週五即將開賣的豪華精裝套票，內含電影票乙張、台灣獨家48頁全彩精美限量中文場刊乙本、典藏票卡乙張、韓國人氣香氛品牌COCODOR香氛蠟燭乙個及COCODOR奇幻光彩擴香瓶200ml乙個，詳情請上甲上娛樂和威秀影城粉絲團。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【說好的公主畫勒？】女兒見成品太醜崩潰大哭喊：丟掉！

推薦閱讀

陳柏霖「穩交女團成員12年」約會難得被拍！遮半臉…凌晨現蹤大巨蛋

陳柏霖「穩交女團成員12年」約會難得被拍！遮半臉…凌晨現蹤大巨蛋

《黑暗》胸部是CG！車珠英《元敬》18禁火辣床戰真脫　完美胸型全露

《黑暗》胸部是CG！車珠英《元敬》18禁火辣床戰真脫　完美胸型全露

消失10年…李威捲「精舍殺人案」遭地檢署約談　堂弟李易發聲了！

消失10年…李威捲「精舍殺人案」遭地檢署約談　堂弟李易發聲了！

一線女星求上位「睡遍全劇組」！影帝證實：只要男生都可以

一線女星求上位「睡遍全劇組」！影帝證實：只要男生都可以

獨家／邱軍撞死人遭收押禁見　大廠尾牙「改找大咖人氣夯團」救火！

獨家／邱軍撞死人遭收押禁見　大廠尾牙「改找大咖人氣夯團」救火！

富商元配3點回嗆奈奈子：歡迎提告！　怒揭性愛片2疑問

富商元配3點回嗆奈奈子：歡迎提告！　怒揭性愛片2疑問

直擊／AV女優孟若羽激戰黑人：26cm吃到吐！《鮑魚遊戲2》拍完失憶了

直擊／AV女優孟若羽激戰黑人：26cm吃到吐！《鮑魚遊戲2》拍完失憶了

三上悠亞沖繩脫了！超兇上圍「半邊外露」濕身解放泳裝 12萬人看光

三上悠亞沖繩脫了！超兇上圍「半邊外露」濕身解放泳裝 12萬人看光

愛雅突同框老公鞠躬道歉　新婚16天喊：請再給我們時間

愛雅突同框老公鞠躬道歉　新婚16天喊：請再給我們時間

SJ金希澈車禍「早被判為殘疾人士」　瞞了20年：不想承認生病的事⋯

SJ金希澈車禍「早被判為殘疾人士」　瞞了20年：不想承認生病的事⋯

陳奕認愛小10歲五分埔千金　「穩交10個月」全說了：以結婚為前提

陳奕認愛小10歲五分埔千金　「穩交10個月」全說了：以結婚為前提

「灶咖男團」SJ D＆E又要來台灣了！　「宣布免費開唱」時間地點曝

「灶咖男團」SJ D＆E又要來台灣了！　「宣布免費開唱」時間地點曝

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

陳柏霖「穩交女團成員12年」約會難得被拍！遮半臉…凌晨現蹤大巨蛋

《黑暗》胸部是CG！車珠英《元敬》18禁火辣床戰真脫　完美胸型全露

消失10年…李威捲「精舍殺人案」遭地檢署約談　堂弟李易發聲了！

一線女星求上位「睡遍全劇組」！影帝證實：只要男生都可以

獨家／邱軍撞死人遭收押禁見　大廠尾牙「改找大咖人氣夯團」救火！

富商元配3點回嗆奈奈子：歡迎提告！　怒揭性愛片2疑問

直擊／AV女優孟若羽激戰黑人：26cm吃到吐！《鮑魚遊戲2》拍完失憶了

三上悠亞沖繩脫了！超兇上圍「半邊外露」濕身解放泳裝 12萬人看光

愛雅突同框老公鞠躬道歉　新婚16天喊：請再給我們時間

SJ金希澈車禍「早被判為殘疾人士」　瞞了20年：不想承認生病的事⋯

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

愛的迫降

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 英國巨星來台機場「狂飆髒話、失控暴衝」　24年後真正原因曝光！
  2. 《【我推的孩子】電影版》上映倒數！　原著作者現身說話了
  3. 新戲熱度破3萬…王鶴棣兌現承諾脫了！　「炸出倒三角巨肌」帥翻
  4. 狗仔記者辦公室遭黑衣人攻擊！　林予晞「滑壘躲桌底」拍完黑青了
  5. 獨家／邱軍撞死人遭收押禁見　大廠尾牙「改找大咖人氣夯團」救火！
  6. 何如芸戒酒3個月「殺青酒破功」　親授4點教戰SOP：撐不到最後
  7. 金馬影帝現身華山！陸導演耿軍「突拿周邊」諧音介紹：愛餅才會贏
  8. 小嫻嘴裂「別因受傷就停止微笑」　半年前摔倒爆血送醫
  9. 畢書盡新年一口氣爆雙喜！　夢幻合作林宥嘉：畫面很美
  10. 陳奕認愛小10歲五分埔千金　「穩交10個月」全說了：以結婚為前提

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366