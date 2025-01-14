《愛的迫降》電影版要來了！　新版男主角「前妻」金泰希發聲

記者蔡琛儀／台北報導

由經典韓劇《愛的迫降》改編的音樂劇《愛的迫降：旗艦版》首度空降台灣大銀幕，將於1月25日起農曆春節期間限定公演，由活躍於音樂劇領域的《機智牢房生活》「小迷糊」李奎炯挑樑北韓帥氣深情軍官「利正赫」，搭檔有「韓國音樂劇女王」封號的金勵鴛演出，將《愛的迫降》經典名場面濃縮神還原。

▲▼李奎炯在音樂劇《愛的迫降：旗艦版》中飾演男主角「利正赫」。（圖／甲上娛樂提供）

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這齣玄彬和孫藝真的定情作《愛的迫降》紅遍海外，李奎炯在音樂劇版接棒玄彬飾演的「利正赫」一角，坦言有壓力，不過對自己獨有的風格信心滿滿，表示：「《愛的迫降》受到全世界的喜愛，如果說對原作沒有負擔，那是謊言，但其實演出形式完全不同，我在舞台上表演了很長的時間，應該能發揮我獨有的風格和優點，飾演利正赫時也盡情揮灑了自己的色彩。」

在《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》飾演李奎炯亡妻的金泰希，日前也與劇組一同觀賞《愛的迫降：旗艦版》首爾演出，盛讚：「比電視劇還有趣！」她表示因為看過韓劇，知道基本的劇情發展，但音樂劇延伸的場面令她覺得更加有趣，為李奎炯打了一劑強心針。

▲音樂劇《愛的迫降：旗艦版》女主角「尹世莉」由「韓國音樂劇女王」金勵鴛出演。（圖／甲上娛樂提供）

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