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金曲歌后遭恐嚇「不放過妳」！爸媽也被威脅 曹雅雯怒蒐證據回擊了

記者潘慧中／綜合報導

金曲歌后曹雅雯14日突然在社群網站大動作發聲明表示，最近有不明人士持續透過私訊、寄電子郵件等方式，威脅及辱罵她和其團隊與家人，讓她決定硬起來，「已經積極完成蒐證及備案，後續也將交由相關專業人士處理，並將與執法單位密切配合。」

▲▼曹雅雯。（圖／翻攝自Facebook／曹雅雯）

▲▼曹雅雯公開一直以來蒐集的證據。（圖／翻攝自Facebook／曹雅雯）

▲▼曹雅雯。（圖／翻攝自Facebook／曹雅雯）

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從曹雅雯蒐集的證據中，可以看到不明人士一直隔空放話：「這輩子不會放過妳」、「不解封我一定找妳」、「不解封就拿妳爸媽來行動」、「我會一直糾纏妳直到妳解封。」

▲▼曹雅雯。（圖／翻攝自Facebook／曹雅雯）

▲▼曹雅雯及其家人同事的人身安全都受到威脅。（圖／翻攝自Facebook／曹雅雯）

▲▼曹雅雯。（圖／翻攝自Facebook／曹雅雯）

對此，公司也決定挺身而出保護曹雅雯，「絕不允許任何行動以及言論抹煞雅雯的努力，也將堅定地應對任何不法行為。同時，希望各位歌迷能繼續支持雅雯，一同譴責任何不當的言行。」

▲▼曹雅雯。（圖／翻攝自Facebook／曹雅雯）

▲▼曹雅雯硬起來回擊！（圖／翻攝自Facebook／曹雅雯）

▲▼曹雅雯。（圖／翻攝自Facebook／曹雅雯）

聲明發布後，曹雅雯的公司將不再回應此事件，後續已交由司法處理，「感謝各界親友、歌迷粉絲的支持鼓勵與關心，也希望該名人士迷途知返，並使此次事件盡早落幕，再次感謝！」

曹雅雯臉書全文：

好聞國際事業有限公司 聲明
近期有不明人士，不斷以個人社群媒體帳號，
以及電子郵件等方式發表威脅及辱罵雅雯、其家人及團隊成員之字眼，此行為已經嚴重威脅安全，目前我們團隊已經積極完成蒐證及備案，後續也將交由相關專業人士處理，並將與執法單位密切配合。
我們絕不允許任何行動以及言論抹煞雅雯的努力，也將堅定地應對任何不法行為。同時，希望各位歌迷能繼續支持雅雯，一同譴責任何不當的言行。
自此刻起，本公司不再對此事件做任何回應，一切交由司法處理。感謝各界親友、歌迷粉絲的支持鼓勵與關心，也希望該名人士迷途知返，並使此次事件盡早落幕，再次感謝！
民國114年 1月14日
好聞國際事業有限公司 敬啟

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