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12組2025韓星演唱會／見面會　太妍首登大巨蛋、J-hope林口體育館開唱

文／妞新聞

2025年依舊一大票韓國男神、女神空降來台！粉絲們～你各位的荷包還承受得起嗎？今年光是上半年每個月份都有超多人氣歌手、團體、演員接力抵台，舉辦演唱會、見面會的地點也再也不是北部獨霸，甚至還產生第一組「成功進攻大巨蛋」的大咖韓星，以下請筆記下來，千萬別錯過買票時間喔。

2025韓星演唱會／見面會

「5月」2025韓星演唱會／見面會

防彈少年團 J-hope

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J-hope Tour HOPE ON THE STAGE

演出日期：2025年5月24日至25日

演出地點：台北林口體育館

「4月」2025韓星演唱會／見面會

BOYNEXTDOOR

BOYNEXTDOOR TOUR ‘KNOCK ON Vol.1’

演出日期：2025年4月3日

演出地點：New Taipei City Exhibition Hall（新北市工商展覽中心）

「3月」2025韓星演唱會／見面會

少女時代 太妍

▲太妍3月16日唱進台北大巨蛋，成為韓星第一人。（圖／翻攝自FB@연 Taeyeon）

TAEYEON CONCERT – The TENSE

演出日期：2025年3月16日

演出地點：台北大巨蛋

「2月」2025韓星演唱會／見面會

BTOB 李昌燮

LEECHANGSUB SOLO CONCERT [The Wayfarer] in TAIPEI

演出日期：2025年2月2日

演出地點：Zepp New Taipei（新莊宏匯廣場8F）

2NE1

2024-25 2NE1 ASIA TOUR [WELCOME BACK] IN TAIPEI

演出日期：2025年2月8日至9日

演出地點：國立體育大學綜合體育館（林口體育館）

「1月」2025韓星演唱會／見面會

Super Junior 圭賢

KYUHYUN 10th Anniversary Asia Tour [COLORS] in KAOHSIUNG

演出日期：2025年1月4日

演出地點：高雄流行音樂中心

Hi-Fi Un!corn

1st FNC BAND KINGDOM in Taoyuan

演出日期：2025年1月4日至5日

演出地點：桃園市立綜合體育館（桃園巨蛋）

Kep1er

▲Kep1e登《超級巨星紅白藝能大賞》。（圖／記者周宸亘攝）

2025超級巨星紅白藝能大賞

演出日期：2025年1月5日錄影、1月28日於台視播出

演出地點：台北小巨蛋

VIXX LEO鄭澤運

2025 LEO FAN CONCERT [TAKE 운] IN TAIPEI

演出日期：2025年1月11日

演出地點：CLAPPER STUDIO

MAMAMOO 頌樂

Solar’s TALK CONCERT [Topic Check] in TAIPEI

演出日期：2025年1月12日

演出地點：Legacy TERA

DAY6

DAY6 3RD WORLD TOUR IN KAOHSIUNG

演出日期：2025年1月18日至19日

演出地點：高雄流行音樂中心

AMPERS&ONE

2025 AMPERS&ONE FAN MEETING ‘&Dear. My First _’ in TAIPEI

演出日期：2025年1月18日

演出地點：HANASPACE 花漾展演空間

【延伸閱讀】

116組「2023韓星演唱會/見面會」！李俊昊台北首站，MAMAMOO+三訪台

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Niusnews妞新聞, 韓星, 演唱會, 見面會, 太妍, J-hope, BOYNEXTDOOR, MAMAMOO頌樂

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