12組2025韓星演唱會／見面會　太妍首登大巨蛋、J-hope林口體育館開唱

文／妞新聞
2025年依舊一大票韓國男神、女神空降來台！粉絲們～你各位的荷包還承受得起嗎？今年光是上半年每個月份都有超多人氣歌手、團體、演員接力抵台，舉辦演唱會、見面會的地點也再也不是北部獨霸，甚至還產生第一組「成功進攻大巨蛋」的大咖韓星，以下請筆記下來，千萬別錯過買票時間喔。
2025韓星演唱會／見面會
「5月」2025韓星演唱會／見面會
防彈少年團 J-hope
J-hope Tour HOPE ON THE STAGE
演出日期：2025年5月24日至25日
演出地點：台北林口體育館
「4月」2025韓星演唱會／見面會
BOYNEXTDOOR
BOYNEXTDOOR TOUR ‘KNOCK ON Vol.1’
演出日期：2025年4月3日
演出地點：New Taipei City Exhibition Hall（新北市工商展覽中心）
「3月」2025韓星演唱會／見面會
少女時代 太妍
▲太妍3月16日唱進台北大巨蛋，成為韓星第一人。（圖／翻攝自FB@연 Taeyeon）
TAEYEON CONCERT – The TENSE
演出日期：2025年3月16日
演出地點：台北大巨蛋
「2月」2025韓星演唱會／見面會
BTOB 李昌燮
LEECHANGSUB SOLO CONCERT [The Wayfarer] in TAIPEI
演出日期：2025年2月2日
演出地點：Zepp New Taipei（新莊宏匯廣場8F）
2NE1
2024-25 2NE1 ASIA TOUR [WELCOME BACK] IN TAIPEI
演出日期：2025年2月8日至9日
演出地點：國立體育大學綜合體育館（林口體育館）
「1月」2025韓星演唱會／見面會
Super Junior 圭賢
KYUHYUN 10th Anniversary Asia Tour [COLORS] in KAOHSIUNG
演出日期：2025年1月4日
演出地點：高雄流行音樂中心
Hi-Fi Un!corn
1st FNC BAND KINGDOM in Taoyuan
演出日期：2025年1月4日至5日
演出地點：桃園市立綜合體育館（桃園巨蛋）
Kep1er
▲Kep1e登《超級巨星紅白藝能大賞》。（圖／記者周宸亘攝）
2025超級巨星紅白藝能大賞
演出日期：2025年1月5日錄影、1月28日於台視播出
演出地點：台北小巨蛋
VIXX LEO鄭澤運
2025 LEO FAN CONCERT [TAKE 운] IN TAIPEI
演出日期：2025年1月11日
演出地點：CLAPPER STUDIO
MAMAMOO 頌樂
Solar’s TALK CONCERT [Topic Check] in TAIPEI
演出日期：2025年1月12日
演出地點：Legacy TERA
DAY6
DAY6 3RD WORLD TOUR IN KAOHSIUNG
演出日期：2025年1月18日至19日
演出地點：高雄流行音樂中心
AMPERS&ONE
2025 AMPERS&ONE FAN MEETING ‘&Dear. My First _’ in TAIPEI
演出日期：2025年1月18日
演出地點：HANASPACE 花漾展演空間
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