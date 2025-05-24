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林志炫參戰《歌手》兩集遭淘汰！　陸網傻眼：跟侮辱有什麼區別

記者陳芊秀／綜合報導

陸綜《歌手2025》以不修音、全開麥方式直播，昨日（23）播出第二期（集），來自台灣的歌手林志炫因連續兩場排名殿後，確定被淘汰。而他過去是《歌手》第一季的亞軍，如今重返舞台參戰，兩集就被淘汰，引發陸網為其大抱不平，更有網友留言：「這種結果跟侮辱有什麽區別。」

▲▼林志炫參戰《歌手》兩集遭淘汰。（圖／翻攝自微博）

▲林志炫參戰《歌手》兩集遭淘汰。（圖／翻攝自微博）

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林志炫第一集演唱〈悟空〉排名第7，第二集演唱〈秋意濃〉排名第6，根據節目賽制，綜合兩場排名結果被淘汰。而他在節目開播前發長文，提及去年《歌手2024》頻被喊話參加，但是因為演唱會檔期無法答應，今年為了參加節目，事前請團隊把時間全部空下來，也就是自4月至8月中旬期間完全不接通告，等於為節目空出4個月檔期。而他兩集便遭淘汰，直播節目中坦然回應：「沒事！接下來繼續比賽、繼續參加競演的各位歌手們辛苦了，我接下來休息一段時間，將來會準備的更好」。

▲▼林志炫參戰《歌手》兩集遭淘汰。（圖／翻攝自微博）

▲林志炫節目中回應被淘汰，「沒事」，並表示接下來會休息一段時間。（圖／翻攝自微博）

部分網友認為，林志炫雖然第一集演唱表現受到批評，但第二集表現頗佳，為他被淘汰感到不平。還有人注意到節目主持人何炅眼眶泛紅「何老師都憋不住要哭了」。網友質疑歌手「被做局」，不斷有留言批評節目「這種結果跟侮辱有什麽區別」、「人家為了節目推了工作留好檔期，你們倒好，整個劇本就給人淘汰了」、「玩不起就別辦了！把林志炫老師淘汰了？？？怎麼想的？？？？？流量至上嗎？？？？ 太侮辱人了」、「十年了，你（指節目）也變了，這是歌手有史以來最荒謬的一天了」。

▲▼林志炫參戰《歌手》兩集遭淘汰。（圖／翻攝自微博）

▲《歌手》主持人何炅提及林志炫被淘汰時，被發現眼眶泛紅。（圖／翻攝自微博）

▲▼林志炫參戰《歌手》兩集遭淘汰。（圖／翻攝自微博）

▲林志炫被淘汰，陸網批評節目。（圖／翻攝自微博）

歌迷也湧入林志炫微博留言「哥，你被資本做局了」、「這破節目我們以後不上了老林，玩的太髒了」、「求你了，不要再參加這種配不上你的節目了，還不如好好開演唱會呢，還不如天籟之音這個節目呢，今晚你的唱絕對不可能是第六這個名次」。

▲▼林志炫參戰《歌手》兩集遭淘汰。（圖／翻攝自微博）

▲林志炫微博湧入歌迷抱屈。（圖／翻攝自微博）

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